Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе

Технологии&Авто
5
Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе
Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе
Японский производитель автомобилей Nissan отзывает в Соединенных Штатах 443 899 транспортных средств из-за дефекта в двигателе.
Об этом сообщает Reuters.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (НАБДД) заявила, что компания обнаружила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах двигателя.
Читайте также
В НАБДР добавили, что такая неисправность может привести к повреждению двигателя или полному его отказу, увеличивая риск аварии.
Также в американском ведомстве отметили, что этот отзыв касается некоторых автомобилей Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55. Оценивается, что только 1,2% всех автомобилей имеют этот дефект.
Всего компания отзывает 443 899 автомобилей.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems