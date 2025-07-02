Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе — Finance.ua

Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе Сегодня 21:34 — Технологии&Авто

Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе

Японский производитель автомобилей Nissan отзывает в Соединенных Штатах 443 899 транспортных средств из-за дефекта в двигателе.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (НАБДД) заявила, что компания обнаружила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах двигателя.

Читайте также Nissan планирует сократить почти половину своих заводов

В НАБДР добавили, что такая неисправность может привести к повреждению двигателя или полному его отказу, увеличивая риск аварии.

Также в американском ведомстве отметили, что этот отзыв касается некоторых автомобилей Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55. Оценивается, что только 1,2% всех автомобилей имеют этот дефект.

Всего компания отзывает 443 899 автомобилей.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.