Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе — Finance.ua

Nissan отзывает более 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта в двигателе
Японский производитель автомобилей Nissan отзывает в Соединенных Штатах 443 899 транспортных средств из-за дефекта в двигателе.
Об этом сообщает Reuters.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (НАБДД) заявила, что компания обнаружила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах двигателя.
В НАБДР добавили, что такая неисправность может привести к повреждению двигателя или полному его отказу, увеличивая риск аварии.
Также в американском ведомстве отметили, что этот отзыв касается некоторых автомобилей Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55. Оценивается, что только 1,2% всех автомобилей имеют этот дефект.
Всего компания отзывает 443 899 автомобилей.
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