Модели ИИ назвали 10 профессий, в которых они отберут работу Сегодня 08:02 — Технологии&Авто

В преддверии старта новой вступительной кампании будущие студенты и их родители все чаще задумываются: какое направление обучения выбрать, чтобы полученная специальность не потеряла актуальности уже через несколько лет. Кардинальные изменения на рынке труда, спровоцированные бурным развитием технологий, вынуждают действовать на опережение.

Платформа Happy Monday провела интересный эксперимент, чтобы выяснить, осознают ли сами алгоритмы свое влияние на будущее человеческой занятости.

С помощью единого унифицированного запроса (промпта) журналисты протестировали пять ведущих, разных по архитектуре и характеру моделей искусственного интеллекта. Хотя детализация списков и оценка рисков у ботов несколько отличались, по ключевым индустриям их вердикт оказался совершенно единодушным: эра массовой автоматизации рутинных задач уже наступила.

Ниже представлены подробные рейтинги «профессий под угрозой» от каждой из пяти нейросетей.

Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)

№ Профессия Риск автоматизации, % Причина, почему ИИ отберет эту работу 1 Оператор колл-центра 93% Голосовые и текстовые агенты уже заменяют живых операторов 2 Копирайтер 89% Массовый контент генерируется быстрее и дешевле 3 Переводчик технических текстов 86% Качество машинного перевода почти достигло человеческого 4 Junior-аналитик данных 81% SQL, Excel, отчеты - выполняю мгновенно без обучения 5 Помощник юриста 76% Документи, прецеденти, договори — типове завдання для ШІ 6 Junior-рекрутер 74% Отбор резюме и скрининг — полностью формализованная задача 7 Журналист, редактор новостей 71% Алгоритмы уже пишут новости по данным без человека 8 Бухгалтер первичной документации 68% Ввод, сверка, рутинные проводки – легко автоматизируются 9 Графический дизайнер баннеров и контента 57% Генерация изображений по промпту создает давление на массовый сегмент 10 Репетитор, онлайн-преподаватель стандартных курсов 52% Aдаптивные ИИ-системы персонализируют обучение лучше массовых курсов

Gemini 3 Flash (Google)

№ Профессия Риск автоматизации, % Причина, почему ИИ отберет эту работу 1 Специалист по вводу данных 98% Мгновенное распознавание и структурирование 2 Корректор 92% Безупречная проверка грамматики и стиля 3 Оператор колл-центра (первая линия) 90% Круглосуточная обработка типичных запросов 4 Переводчик технических текстов 88% Высокая точность в узких доменах 5 Копирайтер (SEO и описания товаров) 85% Быстрая генерация шаблонного контента 6 Бухгалтер (первичная документация) 82% Автоматизация транзакций и отчетов 7 Младший юрист 78% Сверхбыстрый анализ гигантских баз данных 8 Туристический агент 75% Персонализированные маршруты за секунды 9 Тестировщик ПО (ручное тестирование) 72% Автоматическое обнаружение логических ошибок 10 Аналитик рынка (сбор данных) 70% Мгновенное агрегирование и синтез отчетов

ChatGPT-5.5 (OpenAI)

№ Профессия Риск автоматизации, % Причина, почему ИИ отберет эту работу 1 Оператор ввода данных 98% ИИ быстрее обрабатывает информацию 2 Младший копирайтер 95% Генерация текстов за секунды 3 Оператор службы поддержки (первая линия) 93% Чат-боты закрывают типичные запросы 4 Транскрибатор аудио 92% Автоматическое распознавание речи 5 Переводчик типичных текстов 90% Качественный машинный перевод 6 SEO-контент райтер 88% ИИ быстро создает массовый контент 7 Бухгалтер первичной документации 85% Автоматизация учета и отчетности 8 Рекрутер для массового найма 82% ИИ-фильтрация кандидатов 9 Графический дизайнер 80% Генерация визуалов, готовые шаблоны 10 Младший юрист по типовым договорам 78% ИИ анализирует шаблонные документы

Microsoft Copilot

№ Профессия Риск автоматизации, % Причина, почему ИИ отберет эту работу 1 Оператор ввода данных 95% Структурированные формы, OCR 2 Оператор колл-центра 90% Скрипты, чат-боты, голосовые ИИ 3 Кассир в розничной торговле 88% Самообслуживание, сканирование 4 Кассир банка, банковский служащий 80% Мобильный банкинг, автоматизация транзакций 5 Оператор склада 77% Роботизация, автоматические сортировочные системы 6 Бухгалтер (первичная документация) 75% Автоматические отчеты, RPA 7 Тестировщик ПО (рутинные тесты) 72% Тест-автоматизация, ИИ-генерация тестов 8 Туристический агент 70% Онлайн-движки, рекомендации ИИ 9 Копирайтер 68% Генерация текста, шаблоны SEO 10 Административный помощник 65% Планирование, ответы, документооборот автоматически

Grok (xAI)

№ Профессия Риск автоматизации, % Причина, почему ИИ отберет эту работу 1 Оператор чат-поддержки 95% Автономные мультимодальные агенты 2 Data Entry / Data Analyst 93% Автоматический парсинг и обработка данных 3 Junior/middle Software Developer 92% Автогенерация, отладка и рефакторинг кода 4 Менеджер по холодным звонкам 91% Голосовые ИИ-агенты с персонализацией 5 Переводчик (технические и общие тексты) 90% Мультимодальный перевод в реальном времени 6 Контент-модератор 89% Автомодерация текста, фото и видео 7 Копирайтер 88% Генерация SEO-текстов, рекламных креативов и постов 8 Research Assistant (рутинный сбор данных) 87% Автономный поиск, синтез и отчеты 9 Графический дизайнер (junior) 85% Генерация и редактирование изображений 10 Бухгалтер (первичная обработка и отчетность) 82% Автоматизация базовой отчетности

Главные выводы анализа

Анализ ответов всех пяти ИИ-моделей позволил четко обозначить наиболее уязвимые сегменты рынка труда. В так называемую «красную зону», которую алгоритмы единодушно добавили в свои списки, попали три ключевые профессиональные сферы:

службы поддержки и клиентский сервис: операторы колл-центров, первой линии поддержки и чат-менеджеры;

создание контента базового уровня: копирайтеры, авторы описаний товаров и коммерческих текстов;

копирайтеры, авторы описаний товаров и коммерческих текстов; финансовый учет: специалисты по первичной документации и ведению базовой отчетности.

Четыре из пяти протестированных моделей (кроме Copilot) прогнозируют критически высокую вероятность автоматизации (на уровне 86−90%) для переводчиков шаблонных и технических текстов. Кроме того, по меньшей мере, три нейросети сошлись во мнении, что серьезная оптимизация и сокращение штата угрожают помощникам юристов, junior-аналитикам данных, а также графическим дизайнерам начального уровня.

Все алгоритмы продемонстрировали идентичную логику оценки. Главными маркерами быстрой автоматизации является высокая повторяемость действий, четкая формализация процессов, а также работа по готовым алгоритмам со стандартными массивами данных или текстами. В то же время разработчики и ИИ-боты успокаивают: технологии пока не могут полноценно заменить человека в сферах, где критически важны развитый эмоциональный интеллект, искренняя эмпатия, физическое присутствие или способность принимать нестандартные решения в условиях высокой неопределенности.

Happy Monday

