0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Модели ИИ назвали 10 профессий, в которых они отберут работу

Технологии&Авто
59
ИИ-робот на работе
ИИ-робот на работе
В преддверии старта новой вступительной кампании будущие студенты и их родители все чаще задумываются: какое направление обучения выбрать, чтобы полученная специальность не потеряла актуальности уже через несколько лет. Кардинальные изменения на рынке труда, спровоцированные бурным развитием технологий, вынуждают действовать на опережение.
Платформа Happy Monday провела интересный эксперимент, чтобы выяснить, осознают ли сами алгоритмы свое влияние на будущее человеческой занятости.
Читайте также
С помощью единого унифицированного запроса (промпта) журналисты протестировали пять ведущих, разных по архитектуре и характеру моделей искусственного интеллекта. Хотя детализация списков и оценка рисков у ботов несколько отличались, по ключевым индустриям их вердикт оказался совершенно единодушным: эра массовой автоматизации рутинных задач уже наступила.
Ниже представлены подробные рейтинги «профессий под угрозой» от каждой из пяти нейросетей.

Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)

ПрофессияРиск автоматизации, %Причина, почему ИИ отберет эту работу
1Оператор колл-центра93%Голосовые и текстовые агенты уже заменяют живых операторов
2Копирайтер89%Массовый контент генерируется быстрее и дешевле
3Переводчик технических текстов86%Качество машинного перевода почти достигло человеческого
4Junior-аналитик данных81%SQL, Excel, отчеты - выполняю мгновенно без обучения
5Помощник юриста76%Документи, прецеденти, договори — типове завдання для ШІ
6Junior-рекрутер74%Отбор резюме и скрининг — полностью формализованная задача
7Журналист, редактор новостей71%Алгоритмы уже пишут новости по данным без человека
8Бухгалтер первичной документации68%Ввод, сверка, рутинные проводки – легко автоматизируются
9Графический дизайнер баннеров и контента57%Генерация изображений по промпту создает давление на массовый сегмент
10Репетитор, онлайн-преподаватель стандартных курсов52%Aдаптивные ИИ-системы персонализируют обучение лучше массовых курсов
____________________________________

Gemini 3 Flash (Google)

ПрофессияРиск автоматизации, %Причина, почему ИИ отберет эту работу
1Специалист по вводу данных98%Мгновенное распознавание и структурирование
2Корректор92%Безупречная проверка грамматики и стиля
3Оператор колл-центра (первая линия)90%Круглосуточная обработка типичных запросов
4Переводчик технических текстов88%Высокая точность в узких доменах
5Копирайтер (SEO и описания товаров)85%Быстрая генерация шаблонного контента
6Бухгалтер (первичная документация)82%Автоматизация транзакций и отчетов
7Младший юрист78%Сверхбыстрый анализ гигантских баз данных
8Туристический агент75%Персонализированные маршруты за секунды
9Тестировщик ПО (ручное тестирование)72%Автоматическое обнаружение логических ошибок
10Аналитик рынка (сбор данных)70%Мгновенное агрегирование и синтез отчетов
_____________________________________

ChatGPT-5.5 (OpenAI)

ПрофессияРиск автоматизации, %Причина, почему ИИ отберет эту работу
1Оператор ввода данных98%ИИ быстрее обрабатывает информацию
2Младший копирайтер95%Генерация текстов за секунды
3Оператор службы поддержки (первая линия)93%Чат-боты закрывают типичные запросы
4Транскрибатор аудио92%Автоматическое распознавание речи
5Переводчик типичных текстов90%Качественный машинный перевод
6SEO-контент райтер88%ИИ быстро создает массовый контент
7Бухгалтер первичной документации85%Автоматизация учета и отчетности
8Рекрутер для массового найма82%ИИ-фильтрация кандидатов
9Графический дизайнер80%Генерация визуалов, готовые шаблоны
10Младший юрист по типовым договорам78%ИИ анализирует шаблонные документы
____________________________________
Читайте также

Microsoft Copilot

ПрофессияРиск автоматизации, %Причина, почему ИИ отберет эту работу
1Оператор ввода данных95%Структурированные формы, OCR
2Оператор колл-центра90%Скрипты, чат-боты, голосовые ИИ
3Кассир в розничной торговле88%Самообслуживание, сканирование
4Кассир банка, банковский служащий80%Мобильный банкинг, автоматизация транзакций
5Оператор склада77%Роботизация, автоматические сортировочные системы
6Бухгалтер (первичная документация)75%Автоматические отчеты, RPA
7Тестировщик ПО (рутинные тесты)72%Тест-автоматизация, ИИ-генерация тестов
8Туристический агент70%Онлайн-движки, рекомендации ИИ
9Копирайтер68%Генерация текста, шаблоны SEO
10Административный помощник65%Планирование, ответы, документооборот автоматически
____________________________________

Grok (xAI)

ПрофессияРиск автоматизации, %Причина, почему ИИ отберет эту работу
1Оператор чат-поддержки95%Автономные мультимодальные агенты
2Data Entry / Data Analyst93%Автоматический парсинг и обработка данных
3Junior/middle Software Developer92%Автогенерация, отладка и рефакторинг кода
4Менеджер по холодным звонкам91%Голосовые ИИ-агенты с персонализацией
5Переводчик (технические и общие тексты)90%Мультимодальный перевод в реальном времени
6Контент-модератор89%Автомодерация текста, фото и видео
7Копирайтер88%Генерация SEO-текстов, рекламных креативов и постов
8Research Assistant (рутинный сбор данных)87%Автономный поиск, синтез и отчеты
9Графический дизайнер (junior)85%Генерация и редактирование изображений
10Бухгалтер (первичная обработка и отчетность)82%Автоматизация базовой отчетности

Главные выводы анализа

Анализ ответов всех пяти ИИ-моделей позволил четко обозначить наиболее уязвимые сегменты рынка труда. В так называемую «красную зону», которую алгоритмы единодушно добавили в свои списки, попали три ключевые профессиональные сферы:
  • службы поддержки и клиентский сервис: операторы колл-центров, первой линии поддержки и чат-менеджеры;
  • создание контента базового уровня: копирайтеры, авторы описаний товаров и коммерческих текстов;
  • финансовый учет: специалисты по первичной документации и ведению базовой отчетности.
Четыре из пяти протестированных моделей (кроме Copilot) прогнозируют критически высокую вероятность автоматизации (на уровне 86−90%) для переводчиков шаблонных и технических текстов. Кроме того, по меньшей мере, три нейросети сошлись во мнении, что серьезная оптимизация и сокращение штата угрожают помощникам юристов, junior-аналитикам данных, а также графическим дизайнерам начального уровня.
Место для вашей рекламы
Все алгоритмы продемонстрировали идентичную логику оценки. Главными маркерами быстрой автоматизации является высокая повторяемость действий, четкая формализация процессов, а также работа по готовым алгоритмам со стандартными массивами данных или текстами. В то же время разработчики и ИИ-боты успокаивают: технологии пока не могут полноценно заменить человека в сферах, где критически важны развитый эмоциональный интеллект, искренняя эмпатия, физическое присутствие или способность принимать нестандартные решения в условиях высокой неопределенности.
По материалам:
Happy Monday
ИИПрофессии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems