ИИ на работе: почему проблема не в технологиях, а в руководителях
Microsoft опубликовал Work Trend Index 2026 — ежегодное исследование о том, как искусственный интеллект меняет саму природу работы. Вывод неожиданный: дело не в том, насколько хорошо люди используют ИИ. Дело в том, как организация построена вокруг него.
Детали исследования
Исследование охватило 20 тыс. пользователей ИИ в 10 странах, а также триллионы агрегированных данных производительности с Microsoft 365. Анализ более 100 тыс. анонимизированных разговоров в Microsoft 365 Copilot показал: 49% из них касаются когнитивной работы — анализа, решения проблем, оценки и творческого мышления.
Эффект уже ощутим: 58% пользователей ИИ говорят, что сегодня выполняют работу, которую год назад не могли бы сделать самостоятельно. Среди так называемых Frontier Professionals — наиболее продвинутых пользователей — этот показатель достигает 80%. В то же время люди ясно понимают, какие навыки становятся важнейшими рядом с ИИ: контроль качества результатов (50%) и критическое мышление (46%).
Почему ИИ-трансформация буксует
Несмотря на энтузиазм на уровне людей, организационная реальность выглядит иначе:
- 65% работников, уже использующих ИИ, боятся отстать;
- 45% признают, что безопаснее оставить все как есть, чем менять подходы к работе;
- всего 13% испытывают поддержку компании, когда берутся за эксперименты с ИИ;
- всего 26% уверены, что их руководство понимает, куда двигаться.
Это замкнутый круг: то, что должно ускорять изменения, их же и блокирует. Компании хотят ИИ, но внутренние процессы под него не перестроены. Похожую картину описывало исследование о ИИ-работниках и новой модели ІТ-продуктов: организации, которые интегрируют ИИ сквозным методом, растут в 2,5 раза быстрее — но большинство все еще на уровне точечных экспериментов.
Культура вдвое важнее технологии
Центральное заключение исследования: культура, поддержка руководства и развитие людей влияют на результат от ИИ вдвое сильнее индивидуальных усилий (67% против 32%). Вопрос уже не в том, готовы ли люди — а в том, готова ли система.
Microsoft выделяет отдельную категорию — Frontier Firms: компании, которые вышли за пределы точечных экспериментов и системно перестраивают рабочие процессы вокруг четырех моделей сотрудничества человека и ИИ: автора, редактора, руководителя и оркестратора. Именно они, по прогнозу Microsoft, будут учиться быстрее конкурентов и с каждым годом будут все сильнее.
