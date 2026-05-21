0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX планирует запускать в космос ежегодно по 10 тысяч ракет

Технологии&Авто
16
SpaceX совершила 170 запусков в 2025 году
SpaceX совершила 170 запусков в 2025 году
Американская компания SpaceX планирует в течение следующих пяти лет выйти на показатель в 10 тысяч запусков ракет с полезным грузом в космос каждый год.
Об этом сообщает Reuters.
Руководитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) FAA Брайан Бэдфорд рассказал, что встретился с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, которая рассказала ему об амбициозных целях компании.
Читайте также
SpaceX совершила 170 запусков в 2025 году, развернув около 2 500 спутников в космосе.
Бедфорд добавил, что Шотвелл рассказала ему «о пятилетнем видении SpaceX о достижении 10 000 запусков в год».
Отмечается, что в вышедшем в эфир на этой неделе видеоинтервью Forbes генеральный директор SpaceX Илон Маск отметил, что компания уже имеет 10 000 спутников на орбите и в конце концов хочет запускать по 10 000 коммуникационных спутников в год, хотя он не уточнил сроки реализации такого намерения.
По материалам:
Укрінформ
SpaceX
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems