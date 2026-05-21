SpaceX планирует запускать в космос ежегодно по 10 тысяч ракет

SpaceX совершила 170 запусков в 2025 году

Американская компания SpaceX планирует в течение следующих пяти лет выйти на показатель в 10 тысяч запусков ракет с полезным грузом в космос каждый год.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) FAA Брайан Бэдфорд рассказал, что встретился с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, которая рассказала ему об амбициозных целях компании.

SpaceX совершила 170 запусков в 2025 году, развернув около 2 500 спутников в космосе.

Бедфорд добавил, что Шотвелл рассказала ему «о пятилетнем видении SpaceX о достижении 10 000 запусков в год».

Отмечается, что в вышедшем в эфир на этой неделе видеоинтервью Forbes генеральный директор SpaceX Илон Маск отметил, что компания уже имеет 10 000 спутников на орбите и в конце концов хочет запускать по 10 000 коммуникационных спутников в год, хотя он не уточнил сроки реализации такого намерения.

