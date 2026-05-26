Китай запускает систему «паспортов» для гуманоидных роботов

Китай запускает систему цифровой идентификации для гуманоидных роботов. Каждый двуногий робот из ИИ, производимый в стране, получит уникальный код для отслеживания в течение всего жизненного цикла.

О новой инициативе сообщило государственное телевидение CCTV, пишет South China Morning Post.

Проект получил название Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform.

Система должна отслеживать роботов от производства до утилизации. Власти Китая заявляют, что это поможет стандартизировать отрасль и усилить контроль над рисками в сфере гуманоидной робототехники.

Программу курирует комитет Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Standardization при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Вместе с запуском платформы Китай также опубликовал новые правила управления жизненным циклом гуманоидных роботов и инструкции по использованию цифровых ID.

Новые требования будут касаться всех участников рынка — производителей, продавцов, сервисных компаний, пользователей и предприятий по утилизации техники.

