0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Neuralink готовит первый мозговой имплант для восстановления зрения

Технологии&Авто
12
Устройство должно передавать сигналы прямо в зрительную кору мозга, обходя поврежденные глаза или зрительный нерв.
Устройство должно передавать сигналы прямо в зрительную кору мозга, обходя поврежденные глаза или зрительный нерв.
Neuralink планирует провести первую имплантацию зрительного нейроинтерфейса Blindsight во второй половине 2026 года.
Об этом заявил Илон Маск во время технологического саммита в Тель-Авиве.

Детали устройства

Устройство должно передавать сигналы прямо в зрительную кору мозга, обходя поврежденные глаза или зрительный нерв. Технология создается для людей, которые лишились зрения или родиились слепыми.
По словам Маска, сначала качество изображения будет низким, но со временем его планируют улучшить. Также он сообщил, что более 20 человек уже участвуют в испытаниях Neuralink. Нынешние импланты помогают людям с параличом управлять компьютером и курсором силой мысли.
Blindsight уже получила от FDA статус breakthrough device — «прорывного устройства». Это не означает полное одобрение технологии, но позволяет быстрее работать с регулятором. Подобный статус ранее предоставляли и другим нейроинтерфейсам и медицинским имплантам для лечения тяжелых нарушений.

Развитие рынка

Рынок визуальных протезов развивается уже много лет, но без массового успеха. К примеру, имплант Argus ИИ от компании Second Sight не стал популярным.
Эксперты считают, что главный вопрос для Blindsight — не дата первой операции, а то, насколько качественным и стабильным будет зрение после имплантации. Ответы дадут только результаты клинических испытаний.
По материалам:
iTechua
ТехнологииМаск
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems