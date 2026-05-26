Neuralink готовит первый мозговой имплант для восстановления зрения 26.05.2026, 01:29 — Технологии&Авто

Neuralink планирует провести первую имплантацию зрительного нейроинтерфейса Blindsight во второй половине 2026 года.

Об этом заявил Илон Маск во время технологического саммита в Тель-Авиве.

Детали устройства

Устройство должно передавать сигналы прямо в зрительную кору мозга, обходя поврежденные глаза или зрительный нерв. Технология создается для людей, которые лишились зрения или родиились слепыми.

По словам Маска, сначала качество изображения будет низким, но со временем его планируют улучшить. Также он сообщил, что более 20 человек уже участвуют в испытаниях Neuralink. Нынешние импланты помогают людям с параличом управлять компьютером и курсором силой мысли.

Blindsight уже получила от FDA статус breakthrough device — «прорывного устройства». Это не означает полное одобрение технологии, но позволяет быстрее работать с регулятором. Подобный статус ранее предоставляли и другим нейроинтерфейсам и медицинским имплантам для лечения тяжелых нарушений.

Развитие рынка

Рынок визуальных протезов развивается уже много лет, но без массового успеха. К примеру, имплант Argus ИИ от компании Second Sight не стал популярным.

Эксперты считают, что главный вопрос для Blindsight — не дата первой операции, а то, насколько качественным и стабильным будет зрение после имплантации. Ответы дадут только результаты клинических испытаний.

iTechua

