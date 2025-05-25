Nissan планирует сократить почти половину своих заводов — Finance.ua

Nissan планирует сократить почти половину своих заводов Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Nissan планирует сократить почти половину своих заводов

Nissan рассматривает планы закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике в рамках плана по сокращению расходов, который компания объявила в начале недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Какие заводы планируют закрыть

В частности, компания рассматривает возможность закрытия японского завода в Оппаме, где Nissan начал производство в 1961 году, и завода в Шонане, в котором Nissan владеет 50% акций, в результате чего у автопроизводителя останется всего три завода по сборке автомобилей в Японии.

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По словам одного из источников агентства, для обслуживания внутреннего рынка и поддержки экспорта из Японии было бы более чем достаточно оставить открытыми только три завода в стране — завод в Точиги, а также заводы Nissan Motor Kyushu и Nissan Shatai Kyushu в южной префектуре Фукуока.

За рубежом Nissan рассматривает возможность приостановки производства на заводах в Южной Африке, Индии и Аргентине, а также сокращение количества заводов в Мексике.

Ранее Nissan, являющийся третьим по величине автопроизводителем Японии, объявил о масштабных сокращениях расходов.

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По информации Reuters, компания снизит количество производственных заводов до 10 из 17 по всему миру.

При этом, в заявлении на своем сайте Nissan сообщила, что сообщения о потенциальном закрытии некоторых заводов являются спекулятивными и не основываются ни на одной официальной информации компании.

Продажи автопроизводителя в 2024 финансовом году составили 3,3 миллиона автомобилей, что на 42% меньше, чем в 2017 финансовом году.

Это вынудило компанию пересмотреть стратегические цели и пойти на сокращение издержек.

Економічна Правда По материалам:

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