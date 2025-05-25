Nissan планирует сократить почти половину своих заводов — Finance.ua

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Nissan планирует сократить почти половину своих заводов

Фондовый рынок
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Nissan планирует сократить почти половину своих заводов
Nissan планирует сократить почти половину своих заводов
Nissan рассматривает планы закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике в рамках плана по сокращению расходов, который компания объявила в начале недели.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Какие заводы планируют закрыть

В частности, компания рассматривает возможность закрытия японского завода в Оппаме, где Nissan начал производство в 1961 году, и завода в Шонане, в котором Nissan владеет 50% акций, в результате чего у автопроизводителя останется всего три завода по сборке автомобилей в Японии.
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По словам одного из источников агентства, для обслуживания внутреннего рынка и поддержки экспорта из Японии было бы более чем достаточно оставить открытыми только три завода в стране — завод в Точиги, а также заводы Nissan Motor Kyushu и Nissan Shatai Kyushu в южной префектуре Фукуока.
За рубежом Nissan рассматривает возможность приостановки производства на заводах в Южной Африке, Индии и Аргентине, а также сокращение количества заводов в Мексике.
Ранее Nissan, являющийся третьим по величине автопроизводителем Японии, объявил о масштабных сокращениях расходов.
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По информации Reuters, компания снизит количество производственных заводов до 10 из 17 по всему миру.
При этом, в заявлении на своем сайте Nissan сообщила, что сообщения о потенциальном закрытии некоторых заводов являются спекулятивными и не основываются ни на одной официальной информации компании.
Продажи автопроизводителя в 2024 финансовом году составили 3,3 миллиона автомобилей, что на 42% меньше, чем в 2017 финансовом году.
Это вынудило компанию пересмотреть стратегические цели и пойти на сокращение издержек.
По материалам:
Економічна Правда
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