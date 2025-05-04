Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае — Finance.ua

Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае

Nissan Motor хочет прекратить производство автомобилей на своем заводе в Ухани в Китае до 31 марта 2026 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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В агентстве отметили, что решение было принято после того, как на заводе мощностью 300 000 автомобилей, производимых электромобилем Ariya и внедорожником X-Trail, снизилась производительность на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Годовой объем производства на предприятии, арендованном у Dongfeng Motor, с момента начала работы в 2022 году достиг около 10 000 единиц.

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Японский автопроизводитель спрогнозировал рекордный чистый убыток от $4,87 млрд до $5,22 млрд из-за затрат на обесценение за финансовый год, закончившийся 31 марта.

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