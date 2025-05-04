Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае — Finance.ua
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Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае

Фондовый рынок
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Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае
Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае
Nissan Motor хочет прекратить производство автомобилей на своем заводе в Ухани в Китае до 31 марта 2026 года.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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В агентстве отметили, что решение было принято после того, как на заводе мощностью 300 000 автомобилей, производимых электромобилем Ariya и внедорожником X-Trail, снизилась производительность на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.
Годовой объем производства на предприятии, арендованном у Dongfeng Motor, с момента начала работы в 2022 году достиг около 10 000 единиц.
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По материалам:
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