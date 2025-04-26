Nissan Leaf станет кроссовером с запасом хода более 480 км (фото) — Finance.ua

Nissan Leaf станет кроссовером с запасом хода более 480 км (фото) Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Nissan Leaf станет кроссовером с запасом хода более 480 км (фото)

Новый Nissan Leaf третьего поколения не только превратится в кроссовер, но и получит более современные силовые установки и станет более «дальнобойным».

Подробности Nissan Leaf 2026 раскрыл на автошоу в Нью-Йорке старший вице-президент Nissan Понц Пандикутира в комментарии американскому изданию Car and Driver.

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По его словам, запас хода Nissan Leaf 2026 превысит 480 км по самому реалистичному циклу ЕРА.

Для сравнения: в настоящее время электромобиль Nissan Leaf в стандартной версии с батареей на 40 кВт∙ч имеет вдвое меньший запас хода — 240 км по методике ЕРА (и 270 км по циклу WLTP).

Новый Nissan Leaf будет предложен с несколькими вариантами батареи. Все модификации будут переднеприводными и одномоторными, хотя новая платформа CMF-EV позволяет полноприводные версии, и у старшего брата Nissan Ariya они есть.

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Электромобиль Nissan Leaf будет поддерживать сверхбыструю зарядку и получит порт NACS, позволяющий использовать зарядные станции Tesla Supercharger.

Кроссовер Nissan Leaf будет дороже предшественника, но в США будет стоить менее 40 тыс. долларов, ведь цена Nissan Ariya стартует от $41 160. Продажи стартуют под конец 2025 года.

Фокус По материалам:

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