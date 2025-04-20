Nissan временно сократит производство самого популярного внедорожника в США — Finance.ua
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Nissan временно сократит производство самого популярного внедорожника в США

Фондовый рынок
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Nissan временно сократит производство самого популярного внедорожника в США
Nissan временно сократит производство самого популярного внедорожника в США
Компания Nissan сократит производство в Японии своего самого продаваемого внедорожника в США, модели Rogue, в период с мая по июль.
Об этом сообщает агентство Reuters.

Причины решения

Nissan присоединяется к другим мировым автопроизводителям, которые меняют свои производственные планы в ответ на новые импортные пошлины США.
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В агентстве отметили, что решение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на автомобили, произведенные за рубежом, нарушило глобальную цепочку поставок автомобилей.
Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, оказался уязвимее некоторых конкурентов. США является его основным рынком, на который в прошлом году приходилось более четверти продаж, причем многие из этих автомобилей произвели в Японии или Мексике.
По словам аналитиков, Nissan планирует сократить выпуск модели Rogue на 13 тысяч автомобилей на своем заводе в Кюсю, на юго-западе Японии, в течение трехмесячного периода.
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Планируемое сокращение эквивалентно более пятой части от 62 тыс. моделей Rogue, проданных в США за первые три месяца этого года.
Сотрудники завода в Кюсю, который является крупнейшим предприятием Nissan, будут работать меньше часов с мая по июль, а в некоторые дни производство будут останавливать.
В то же время завод продолжит работать в две смены в день. Nissan пересмотрит производственную ситуацию позже в зависимости от ситуации с пошлинами, пояснили в Reuters.
По материалам:
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