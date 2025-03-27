Nissan отзовет почти полторы тысячи новых кроссоверов из-за опасной проблемы — Finance.ua

Nissan отзовет почти полторы тысячи новых кроссоверов из-за опасной проблемы Сегодня 02:38 — Технологии&Авто

Nissan отзовет почти полторы тысячи новых кроссоверов из-за опасной проблемы

Североамериканское подразделение японской компании Nissan запускает новую сервисную акцию, в рамках которой отзовет более 1000 кроссоверов.

Поводом для отзыва стали проблемы с тормозами, следует из сообщения Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Как сообщили в ведомстве, потенциально неисправными признали 1430 автомобилей Nissan Murano, Nissan Pathfinder и Infiniti QX80, выпущенных в январе 2025 года.

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У этих авто обнаружили серьезную проблему с передними тормозными суппортами, возникшую из-за производственной ошибки поставщика компании Hitachi Astemo Mexico. Сигнализовать о ней может неравномерное торможение и возгорание индикатора низкого уровня тормозной жидкости.

Кампания отзыва начнется в начале мая текущего года. Владельцам проблемных машин советуют немедленно связаться со своим дилером и посетить сервисный центр для осмотра и замены неисправных деталей.

Все ремонтные работы будут производиться за счет компании-производителя.

MMR По материалам:

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