Volkswagen и Audi отзывают электромобили из-за опасного дефекта — Finance.ua

Volkswagen и Audi отзывают электромобили из-за опасного дефекта Сегодня 22:46 — Фондовый рынок

Volkswagen объявил масштабную сервисную кампанию, охватывающую почти 13 800 электрических автомобилей моделей ID.4 и Audi Q4 e-tron из-за обнаруженного дефекта бортового зарядного устройства.

Проблема заключается в недостаточной защите печатной платы, что может привести к накоплению влаги, сбоям в электросистеме, снижению мощности и даже полной остановке автомобиля во время движения.

Расследование было начато еще в сентябре 2024 года после первых жалоб на сбои. Отмечено 127 случаев отказов в Volkswagen ID.4 и 117 у Audi Q4 e-tron, изготовленных на заводах в США и Германии. Из-за этих проблем компания решила отозвать автомобили 2024 модельного года.

Volkswagen планирует начать информирование владельцев не позднее 29 апреля 2025 года. Все дефектные зарядные устройства будут бесплатно заменены в официальных сервисных центрах. Однако сейчас необходимые запчасти отсутствуют на складах дилеров, что может повлиять на сроки ремонта.

Проблема затронула не только США, но и Канаду, где под отзыв попадают 9 613 автомобилей Volkswagen ID.4 и 3 278 Audi Q4 e-tron. Volkswagen подчеркивает, что пока не было зафиксировано случаев аварий или травм из-за этого дефекта, но советует владельцам обращаться к дилерам при первых признаках неисправности.

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uamotors По материалам:

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