Nissan прекращает прием заказов в США на Infiniti из-за пошлин — Finance.ua

Nissan прекращает прием заказов в США на Infiniti из-за пошлин Сегодня 06:11 — Фондовый рынок

Nissan прекращает прием заказов в США на Infiniti из-за пошлин

Компания Nissan Motor заявила, что не будет принимать новые заказы из США на два внедорожника Infiniti из Мексики. Это произошло после введения пошлин на автомобили Дональдом Трампом, что привело к резкому сокращению объемов производства на заводе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Причины отказа от новых заказов

В агентстве рассказали, что Nissan не будет принимать никакие дополнительные заказы на внедорожники Infiniti QX50 и QX55 для американского рынка, производимые на заводе COMPAS, которым он управляет совместно с Mercedes-Benz в Мексике.

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В Nissan заявили, что производство этих моделей, продающихся на других рынках, продолжат.

Японский автопроизводитель заявил, что сохранит две смены производства внедорожника Rogue на своем заводе в Смирне, штат Теннесси, хотя в январе объявлял, что прекратит работу одной из двух смен в этом месяце.

Однако эти модели Infiniti экспортировали из Мексики только в США, согласно данным Национального агентства статистики Мексики.

Представитель японской компании Nissan заявил, что модели производят и экспортируют на такие рынки, как Мексика, Панама, Ближний Восток и Канада.

Аналитики отметили, что Nissan испытывает трудности в США из-за старения модельного ряда и отсутствия гибридных моделей.

В Reuters подчеркнули, что компания особенно уязвима для новых тарифов, поскольку она экспортирует наибольшее количество автомобилей из Мексики в США среди всех японских автопроизводителей.

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