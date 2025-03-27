Кроссовер Leaf и новый Juke: рассекречены недорогие электромобили Nissan (фото) — Finance.ua
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Кроссовер Leaf и новый Juke: рассекречены недорогие электромобили Nissan (фото)

Технологии&Авто
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Кроссовер Leaf и новый Juke: рассекречены недорогие электромобили Nissan (фото)
Кроссовер Leaf и новый Juke: рассекречены недорогие электромобили Nissan (фото)
Новые электромобили Nissan показали на первых официальных фото. Доступные модели станут серийными в 2025—2026 годах.
Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.
Наиболее ожидаемым, конечно, является новый Nissan Leaf третьего поколения, который выйдет на рынок в нынешнем году. Электрокар кардинально изменился и стал компактным кроссовером. Автомобиль отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и имеет тонкие диодные фары.
Кроссовер Leaf и новый Juke: рассекречены недорогие электромобили Nissan (фото)
В основе Nissan Leaf 2025 года лежит платформа CMF-EV от старшего брата Ariya. Подробности модели пока содержатся в секрете, однако известно, что ее запас хода существенно возрастет и превысит 400 км.
Вторая рассекреченная модель — новый Nissan Micra, также ставший электрокаром. Хэтчбек создан на базе Renault 5 E-Tech (обе модели будут выпускать во Франции), и он отличается от собрата оригинальными круглыми фарами в духе старых Micra.
Кроссовер Leaf и новый Juke: рассекречены недорогие электромобили Nissan (фото)
Как и Renault 5, новый Nissan Micra получит батареи на 40 и 52 кВт∙ч, а его запас хода будет достигать 400 км. Он также дебютирует в нынешнем году.
А вот новый Nissan Juke третьего поколения презентуют в 2026 году. Он также станет электромобилем, однако пока показали силуэт кроссовера, который стал более обтекаемым.
По материалам:
Фокус
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