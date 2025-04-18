Nissan планирует возродить культовый внедорожник Xterra в электроверсии — Finance.ua

Nissan планирует возродить культовый внедорожник Xterra в электроверсии Сегодня 20:20

Nissan планирует возродить культовый внедорожник Xterra в электроверсии

Культовый внедорожник Nissan Xterra, покоривший сердца автомобилистов, готовит свое возвращение, но на этот раз в электрическом виде. По словам руководителей компании, новая версия должна соответствовать духу своих предшественников, сочетая прочность и функциональность, которую так любили водители.

«Xterra олицетворял настоящую уверенность на дороге, и наша цель — сохранить это наследие», — говорит Пандикутира.

Электрическая интерпретация Xterra будет ориентирована на городских жителей, стремящихся к активному отдыху. Это автомобиль для тех, кто наслаждается походами и выездами на природу, сохраняя при этом связь с современными технологиями. Понимание потребностей пользователей и их ностальгия по старой Xterra стали основными двигателями этой идеи.

Шахани, бренд-менеджер, считает, что Xterra займет свое законное место в линейке Nissan. «Мы знаем, что этот автомобиль вызывает живой интерес у поклонников, и как только мы получим одобрение руководства, начнем работу над новым проектом», — добавляет он.

Социальные сети наполняются вопросами о возвращении Xterra, и, несмотря на изменения в автомобильной индустрии, дух приключений остается неизменным. Если планы осуществятся, мы сможем увидеть обновленный Xterra на дороге в ближайшие несколько лет.

Ampercar По материалам:

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