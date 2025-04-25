Nissan сообщил о рекордном убытке в $5,3 млрд — Finance.ua
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Nissan сообщил о рекордном убытке в $5,3 млрд

Фондовый рынок
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Nissan Motor Co. прогнозирует чистый убыток до ¥750 млрд ($5,3 млрд) за финансовый год, завершившийся в марте 2025 года. Это может стать худшим финансовым результатом в истории компании, которая уже несколько лет борется за выживание.
Причины падения — устаревший модельный ряд, агрессивная политика скидок во избежание излишков на складах, потеря конкурентных позиций в США и Китае, а также отсутствие гибридов, что делает невозможным борьбу за покупателя в ключевых регионах.

Хуже самых худших ожиданий

Ранее аналитики прогнозировали убытки на уровне 112 миллиардов долларов, что уже превышало предыдущий прогноз самой компании (80 миллиардов долларов). Однако к концу апреля Nissan предупредил: реальные потери могут составить ¥700−750 млрд, то есть почти в 7 раз больше ожидаемого.
«Мы видим ухудшение конкурентной среды и слабые показатели продаж», — говорится в заявлении Nissan.

Без союза — под угрозой существования

В начале года сорвались переговоры по стратегическому альянсу с Honda, после чего в отставку подал CEO Макото Учида, признав, что без партнерства компании будет сложно выжить. Его место занял Иван Эспиноса, 46-летний бывший директор по планированию, которому теперь придется возглавить реструктуризацию и поиск нового союзника.
По материалам:
borgexpert
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