Nissan сократит еще 11 тыс. сотрудников — Finance.ua

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Nissan сократит еще 11 тыс. сотрудников

Фондовый рынок
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Nissan сократит еще 11 тыс. сотрудников
Nissan сократит еще 11 тыс. сотрудников
Автопроизводитель Nissan Motor сократит еще 11 тыс. рабочих мест во всем мире, в результате чего общее количество сокращений, вместе с ранее объявленными увольнениями, составит около 20 тыс. человек, или 15% от общей численности.
Об этом пишет NHK.

Убытки компании

Испытывающий трудности японский автопроизводитель в прошлом месяце предупредил, что, скорее всего, понесет рекордные 700−750 млрд иен ($4,74−5,08 млрд) чистого убытка в финансовом году, который закончился в марте.
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В ноябре прошлого года компания объявила о планах снизить свои мировые производственные мощности на 20% и 9000 рабочих мест в попытке оздоровить свой бизнес.
Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, поскольку объемы продаж упали сильнее, чем ожидалось, компания решила сократить еще 11 тысяч рабочих мест как в Японии, так и за рубежом.
Это приведет к сокращению примерно 15% рабочей силы группы.
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9 мая компания Nissan также объявила об отказе от планов строительства завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Кита-Кюшю.
Компания уже заявила о намерении закрыть три завода, в том числе в Таиланде, и пересмотрит свою избыточную структуру производства, одновременно сократив рабочую силу.
По материалам:
Forbes.ua
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