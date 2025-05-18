Nissan сократит еще 11 тыс. сотрудников — Finance.ua

Nissan сократит еще 11 тыс. сотрудников Сегодня 22:11 — Фондовый рынок

Nissan сократит еще 11 тыс. сотрудников

Автопроизводитель Nissan Motor сократит еще 11 тыс. рабочих мест во всем мире, в результате чего общее количество сокращений, вместе с ранее объявленными увольнениями, составит около 20 тыс. человек, или 15% от общей численности.

Об этом пишет NHK

Убытки компании

Испытывающий трудности японский автопроизводитель в прошлом месяце предупредил, что, скорее всего, понесет рекордные 700−750 млрд иен ($4,74−5,08 млрд) чистого убытка в финансовом году, который закончился в марте.

Читайте также Nissan сокращает производство авто на одном из заводов в Китае

В ноябре прошлого года компания объявила о планах снизить свои мировые производственные мощности на 20% и 9000 рабочих мест в попытке оздоровить свой бизнес.

Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, поскольку объемы продаж упали сильнее, чем ожидалось, компания решила сократить еще 11 тысяч рабочих мест как в Японии, так и за рубежом.

Это приведет к сокращению примерно 15% рабочей силы группы.

Читайте также Nissan Leaf станет кроссовером с запасом хода более 480 км (фото)

9 мая компания Nissan также объявила об отказе от планов строительства завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Кита-Кюшю.

Компания уже заявила о намерении закрыть три завода, в том числе в Таиланде, и пересмотрит свою избыточную структуру производства, одновременно сократив рабочую силу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.