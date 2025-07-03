Meta добавляет голосовые звонки для бизнеса в WhatsApp — Finance.ua

Meta добавляет голосовые звонки для бизнеса в WhatsApp Сегодня 02:24 — Технологии&Авто

WhatsApp добавляет больше функций искусственного интеллекта в свой бизнес-пакет. Во вторник компания объявила о том, что вводит возможность для крупных компаний связываться с клиентами с помощью голосовых звонков, что позволит приложению изучить использование голосовых агентов на базе искусственного интеллекта.

Компания также рассматривает возможность использования искусственного интеллекта для рекомендации продуктов пользователям.

WhatsApp Business, ежемесячно пользующийся более 200 миллионов пользователей, стал заметным движителем доходов для Meta, как отмечали его руководители во время нескольких последних квартальных отчетов о прибылях. Компания зарабатывает деньги с помощью рекламы WhatsApp с переходом по кликам и взимает плату с продавцов за функции обмена сообщениями на платформе.

Хотя компания не взимает плату за свои функции искусственного интеллекта, существует вероятность того, что она может установить ценник на них после достижения масштаба.

Учетные записи малого бизнеса уже могут общаться с клиентами через голосовую связь в WhatsApp, но учетные записи крупных компаний еще не имели такой возможности. В ближайшие несколько недель крупные компании смогут получить доступ к этой функции через API. Это позволит клиентам совершать голосовые звонки компаниям, а также позволит компаниям перезванивать клиентам. (Последнее было недоступно во время предыдущих тестов в прошлом году, но теперь есть.)

WhatsApp заявил, что в скором времени также добавит возможность для клиентов отправлять и получать голосовые сообщения от компаний.

Благодаря внедрению голосовых конвейеров компании могут создать голосового агента на базе искусственного интеллекта через стартап, например Vapi, ElevenLabs, Coval или Phonic, для управления своей службой поддержки клиентов через WhatsApp.

Кроме того, функция поддержки клиентов и информационно-разъяснительной работы на основе начавшегося в прошлом году искусственного интеллекта теперь расширяется на большее количество продавцов в Мексике.

Кроме того, WhatsApp рассчитывает на использование искусственного интеллекта для рекомендаций товаров на сайте продавца.

Сегодня существует несколько стартапов, финансируемых венчурным капиталом, использующих искусственный интеллект для создания персонализированных предложений по товарам для продавцов. Аналогично Meta отметила, что после первой рекомендации или разговора их искусственный интеллект может отвечать на дальнейшие вопросы или предоставлять обновления через WhatsApp.

Обновления сейчас разворачиваются для бизнес-клиентов из общего релиза и охватят более широкую базу пользователей в течение следующих недель.

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