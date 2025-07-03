Apple обновляет «Фото» в iOS 26 — Finance.ua
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Apple обновляет «Фото» в iOS 26

Технологии&Авто
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Apple обновляет приложение «Фото» в iOS 26: пользователи увидят возвращение вкладок, поддержку пространственных изображений, больше возможностей персонализации.
Об этом пишет 9to5Mac.
Apple обновляет приложение «Фото» в iOS 26, возвращая часть функций, исчезнувших с релизом iOS 18, а также добавляя новые возможности — среди них навигацию через панель вкладок, поддержку «пространственных» фото, улучшенную персонализацию и обновленный дизайн.

Что изменилось

  • Дизайн Liquid Glass. Новый визуальный стиль приложения — полупрозрачные элементы, скругленные формы, мягкие переходы — теперь используются в интерфейсе «Фото». Влияние дизайна менее выражено, чем в других приложениях, но заметно.
Apple обновляет «Фото» в iOS 26
  • Возвращение вкладок. Apple вернул панель вкладок, которая исчезла в iOS 18. В iOS 26 пользователи снова видят вкладки «Библиотека», «Коллекции» и «Поиск». Это упрощает навигацию, особенно для тех, кто привык к классическому виду программы.
Apple обновляет «Фото» в iOS 26
  • Пространственные фото. iOS 26 добавляет функцию просмотра пространственной сцены, которая создает визуальный эффект глубины для изображений. Эта функция была представлена ​​в прошлом году в visionOS 2, теперь она работает на iPhone — в частности, как вариант для обоев экрана блокировки.
Apple обновляет «Фото» в iOS 26
  • Больше настроек. Во вкладке «Коллекции» появились новые опции: пользователь может изменять вид разделов (одинаковый, большой, малый), а также сворачивать или развертывать конкретные коллекции для более удобного просмотра.
Apple обновляет «Фото» в iOS 26
Изменения станут частью публичного релиза iOS 26 осенью 2025 года.
По материалам:
vctr.media
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