Gmail добавляет новую функцию против спама — Finance.ua

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Gmail добавляет новую функцию против спама

Технологии&Авто
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Gmail добавляет новую функцию против спама
Gmail добавляет новую функцию против спама
Google добавляет новую страницу «Управление подписками» в десктопной версии Gmail. Она поможет быстро просматривать все активные рассылки и легко отписываться без необходимости искать ссылки в каждом письме.

Что меняется

Опция отписки одним кликом — нажатие кнопки рядом с именем отправителя позволяет непосредственно отписаться от рассылки или перейти на страницу подтверждения.
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Новый раздел «Управление подписками» — теперь в боковой панели Gmail под лейблами появится удобная страница для просмотра подписок.
Единый список рассылок — все активные подписки будут отображаться на одной странице. Пользователи смогут отфильтровать их по количеству писем (например, до 10, 10−20, более 20 за квартал).
Обновление в настоящее время осуществляется постепенно для десктопной версии Gmail. В будущем Google планирует добавить аналогичную функцию и к мобильным приложениям — как для iOS, так и для Android.
По материалам:
double.news
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