Google меняет способ входа в Gmail: что придет на замену SMS-кодам — Finance.ua

Google меняет способ входа в Gmail: что придет на замену SMS-кодам
Google изменит процедуру входа почти для 2 миллиардов пользователей Gmail в рамках масштабного обновления системы безопасности почтового сервиса.
Об этом сообщает The Independent.
Читайте также
Нынешний метод передачи сообщений для подтверждения личности пользователя будет постепенно отменен в течение следующих месяцев, а на смену ему придет система QR-кодов.
Почему меняют систему
По словам представителя компании, этот переход направлен на уменьшение влияния «глобального злоупотребления сообщениями».
«Мы хотим отказаться от отправки SMS для аутентификации… В течение нескольких месяцев мы переосмыслим то, как проверяем телефонные номера. В частности, вместо того чтобы вводить свой номер и получать шестизначный код, вы увидите QR-код, который нужно будет отсканировать с помощью камеры на телефоне», — сказал Росс Ричендрфер, работающий над вопросами безопасности и конфиденциальности в Google.
Двухэтапная верификация стала обязательной для примерно 1,8 миллиарда пользователей Gmail во всем мире, а SMS-сообщения используются для подтверждения личности пользователя.
Хотя это гораздо безопаснее, чем просто пароль, мошенникам все же удалось найти способы обойти эту функцию безопасности.
Один из них — фишинговые атаки, когда киберпреступники, выдавая себя за представителей Google или оператора мобильной связи, заставляют людей делиться кодами безопасности.
Кроме того, пользователи иногда не имеют доступа к устройству, на которое был отправлен SMS-код подтверждения.
Поделиться новостью