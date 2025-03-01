Google меняет способ входа в Gmail: что придет на замену SMS-кодам — Finance.ua

Google меняет способ входа в Gmail: что придет на замену SMS-кодам Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Google меняет способ входа в Gmail: что придет на замену SMS-кодам

Google изменит процедуру входа почти для 2 миллиардов пользователей Gmail в рамках масштабного обновления системы безопасности почтового сервиса.

Об этом сообщает The Independent.

Нынешний метод передачи сообщений для подтверждения личности пользователя будет постепенно отменен в течение следующих месяцев, а на смену ему придет система QR-кодов.

Почему меняют систему

По словам представителя компании, этот переход направлен на уменьшение влияния «глобального злоупотребления сообщениями».

«Мы хотим отказаться от отправки SMS для аутентификации… В течение нескольких месяцев мы переосмыслим то, как проверяем телефонные номера. В частности, вместо того чтобы вводить свой номер и получать шестизначный код, вы увидите QR-код, который нужно будет отсканировать с помощью камеры на телефоне», — сказал Росс Ричендрфер, работающий над вопросами безопасности и конфиденциальности в Google.

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Двухэтапная верификация стала обязательной для примерно 1,8 миллиарда пользователей Gmail во всем мире, а SMS-сообщения используются для подтверждения личности пользователя.

Хотя это гораздо безопаснее, чем просто пароль, мошенникам все же удалось найти способы обойти эту функцию безопасности.

Один из них — фишинговые атаки, когда киберпреступники, выдавая себя за представителей Google или оператора мобильной связи, заставляют людей делиться кодами безопасности.

Кроме того, пользователи иногда не имеют доступа к устройству, на которое был отправлен SMS-код подтверждения.

Укрінформ По материалам:

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