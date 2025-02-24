«Налог на Google»: 12,6 млрд грн в 2024 году уплатили в Украине крупные международные компании — Finance.ua

«Налог на Google»: 12,6 млрд грн в 2024 году уплатили в Украине крупные международные компании Сегодня 09:38

«Налог на Google»: 12,6 млрд грн в 2024 году уплатили в Украине крупные международные компании

В 2024 году международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств. Это эквивалентно 130,6 млн евро или 151,2 млн долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Соответствующие отчеты подали 125 плательщиков, являющихся участниками системы уплаты так называемого «налога на Google».

По данным налоговой, есть значительная динамика роста по сравнению с 2023 годом:

количество зарегистрированных плательщиков увеличилось на 28 человек;

сумма налоговых обязательств выросла почти на 5 млрд грн.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года отчетность подали 97 плательщиков, задекларировав 8 млрд грн налоговых обязательств (105,8 млн евро и 118,9 млн долларов США).

Среди компаний, уплативших наибольшие суммы налога, — владельцы популярных интернет-ресурсов: netflix.com, apple.com, facebook.com, instagram.com, valvesoftware.com, etsy.com, google.com, playstation.com, 10,2 млрд грн НДС (121,8 млн евро и 119 млн долларов США). — владельцы популярных интернет-ресурсов: upwork.com aws . Совокупно они задекларировали и уплатили более

В целом по состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди лиц-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

Напомним, что согласно ст. 208 экз. 1 Налогового кодекса Украины, с 1 января 2022 года компании-нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским физическим лицам, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС и уплачивать 20% НДС с операций поставки таких услуг.

Обязанность регистрации возникает, если за последние 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 000 000 грн.

Введение этого налога способствует наполнению бюджета и создает равные условия для украинских и международных компаний, работающих в сфере цифровых услуг.

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