Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев — Finance.ua

Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев 03.07.2025, 01:23 — Технологии&Авто

Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев

Android использует сжатие оперативной памяти, чтобы избежать сбоев при большой нагрузке.

Об этом пишет Android Authority, протестировав Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra.

Android Authority протестировал, как смартфоны Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra ведут себя при перегрузке оперативной памяти. Оба устройства имеют соответственно 12 и 16 Гб RAM и поддерживают технологии виртуального расширения памяти.

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В Android ключевым инструментом управления RAM является zRAM — механизм сжимает содержимое памяти, позволяя удерживать больше процессов без их принудительного завершения. Если этого недостаточно, система активирует swap: часть внутренней памяти используют как подкачку.

Samsung Galaxy S25 Ultra не использует swap, а RAM Plus только изменяет целевой размер zRAM. В Xiaomi 15 Ultra, напротив, активируется дополнительный swap-файл, хранящий временные данные с RAM во флеш-памяти. Это позволяет дольше сохранять программы на фоне, но может снижать быстродействие.

Это исследование показывает, как Android обеспечивает стабильную работу устройства даже при пиковой нагрузке. Система сжатия и подкачки помогает избежать зависания и потери данных, а фоновые приложения могут оставаться активными дольше. Устройства без swap работают быстрее, но более жестко ограничивают многозадачность.

Операционная система Android продолжит полагаться на гибридное управление памятью. В будущем производители могут активнее внедрять адаптивную подкачку или оптимизировать zRAM в соответствии с объемом физической памяти устройства. Это особенно актуально для смартфонов с мощными функциями ИИ.

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