Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев — Finance.ua
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Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев

Технологии&Авто
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Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев
Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев
Android использует сжатие оперативной памяти, чтобы избежать сбоев при большой нагрузке.
Об этом пишет Android Authority, протестировав Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra.
Android Authority протестировал, как смартфоны Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra ведут себя при перегрузке оперативной памяти. Оба устройства имеют соответственно 12 и 16 Гб RAM и поддерживают технологии виртуального расширения памяти.
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В Android ключевым инструментом управления RAM является zRAM — механизм сжимает содержимое памяти, позволяя удерживать больше процессов без их принудительного завершения. Если этого недостаточно, система активирует swap: часть внутренней памяти используют как подкачку.
Samsung Galaxy S25 Ultra не использует swap, а RAM Plus только изменяет целевой размер zRAM. В Xiaomi 15 Ultra, напротив, активируется дополнительный swap-файл, хранящий временные данные с RAM во флеш-памяти. Это позволяет дольше сохранять программы на фоне, но может снижать быстродействие.
Android сжимает оперативную память, чтобы избежать сбоев
Это исследование показывает, как Android обеспечивает стабильную работу устройства даже при пиковой нагрузке. Система сжатия и подкачки помогает избежать зависания и потери данных, а фоновые приложения могут оставаться активными дольше. Устройства без swap работают быстрее, но более жестко ограничивают многозадачность.
Операционная система Android продолжит полагаться на гибридное управление памятью. В будущем производители могут активнее внедрять адаптивную подкачку или оптимизировать zRAM в соответствии с объемом физической памяти устройства. Это особенно актуально для смартфонов с мощными функциями ИИ.
По материалам:
vctr.media
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