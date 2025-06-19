Google показала секретную фишку в Android 16 — Finance.ua

Google показала секретную фишку в Android 16 Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Google показала секретную фишку в Android 16

Компания Google добавила возможность настройки часов на экране блокировки в первой бета-версии Android 16 QPR1, выпущенной в прошлом месяце. Соответствующая опция появилась в обновленном приложении «Обои», а во второй бета-версии пользователи обнаружили скрытую функцию для дополнительной настройки внешнего вида часов.

Пользователь Reddit с ником als26 случайно нашел дополнительную функцию при тестировании различных параметров настройки часов на экране блокировки в Android 16 QPR1 beta 2. Ее можно активировать, нажав предварительный просмотр часов в окне настроек.

Скрытая опция меняет стиль шрифта из «Rounded» (округлый) на «Sharp» (острый). Изменения едва заметны и могут применяться только к часам, установленным по умолчанию, поскольку это единственный стиль, где используется шрифт с поддержкой динамической настройки.

Пока не ясно, планирует ли Google предлагать эти настройки для других стилей часов на экране блокировки. Функция остается экспериментальной и может измениться в финальной версии операционной системы.

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