Google интегрирует ИИ-модель Veo 3 в YouTube Shorts — Finance.ua

Google интегрирует ИИ-модель Veo 3 в YouTube Shorts Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

Google интегрирует ИИ-модель Veo 3 в YouTube Shorts

YouTube готовит революцию в сфере создания видео — на этот раз не только руками создателей, но и благодаря ИИ. Google интегрирует свою новую модель Veo 3 непосредственно в YouTube Shorts, позволяя создавать целые видео прямо через текстовые подсказки.

Об этих новшествах рассказал генеральный директор YouTube Нил Мохан во время выступления на фестивале Cannes Lions.

ИИ-сцены для Shorts

Началось все в прошлом году, когда Google запустил функцию Dream Screen — своеобразный цифровой «хромакей» на стероидах. Она позволяет заменять фон в видео на сгенерированную картинку или даже видеоряд. Но теперь все посерьезнее: в Shorts добавят полноценную генерацию видео с помощью модели Veo 3. Введите текст — получите минифильм с визуальным рядом, звуковыми эффектами и голосами персонажей. И все это без съемок, актеров, микрофонов и часов работы монтажников.

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Новинку обещают запустить уже этим летом — и пора начать готовить подсказки в стиле «песик в скафандре на Луне читает стихи».

Для справки: все, что сейчас умеет Dream Screen, базируется еще на более старой модели Veo 2. Вместо этого Veo 3 значительно мощнее, она генерирует не только видеоряд, но и звуки, музыку, голоса.

По словам Мохана, Shorts сейчас ежедневно собирают в среднем 200 млрд просмотров. Учитывая, что население планеты — чуть больше 8 миллиардов, цифра немного впечатляет. Или тревожит.

Что дальше

Генеральный директор YouTube также поделился прогнозом на следующие 20 лет. По его словам, создатели контента преизобретут форматы, будут сочетать жанры, станут лицами брендов, бизнесменами и, конечно, носителями визионерского вдохновения. А общины фанатов продолжат удивлять своим влиянием. В этом всем ИИ будет тем же катализатором, который расширяет рамки творчества и сокращает затраты на продакшн.

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