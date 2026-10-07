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Apple повысила цены на подписки Apple One в ряде европейских стран

Технологии&Авто
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Для новых абонентов новые тарифы действуют сразу, а для действующих – при последующем возобновлении подписки.
Для новых абонентов новые тарифы действуют сразу, а для действующих – при последующем возобновлении подписки.
Компания Apple сообщила клиентам об очередном повышении стоимости пакетов Apple One Family и Apple One Premier в ряде европейских государств.
Об этом сообщает MacRumors.

Изменения вступили в силу 5 октября

Для новых абонентов новые тарифы действуют сразу, а для действующих — при последующем возобновлении подписки.
План Apple One Family подорожал в следующих странах:
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Венгрия;
  • Латвия;
  • Мальта;
  • Португалия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Испания;
  • Швейцария.
Пакет Apple One Premier стал дороже в трех странах:
  • Швейцария;
  • Испания;
  • Португалия.
В двух последних государствах оба пакета выросли в цене на 2 евро в месяц. В других странах повышение сопоставимо в местных валютах. Цена на базовый пакет Apple One Individual для всех стран остается неизменной.
Это уже по меньшей мере третье повышение стоимости Apple One в 2026 году. Ранее цены на Apple One Family и Apple One Premier росли в США, Австралии, Канаде, Великобритании и ряде других стран, в то время как пакет Individual подорожал в США, Бразилии, Чили и Мексике.
Напомним, что с 14 сентября 2026 года оформление Apple One в Украине (а также более чем в 100 других странах) закрыто для новых пользователей. Пакет остается активным только для тех, кто оформил его до даты и продолжает платить без перерывов. Важно, что в случае отмены подписки восстановить Apple One уже невозможно.
По материалам:
mezha.media
Apple
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