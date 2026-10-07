Apple повысила цены на подписки Apple One в ряде европейских стран

Для новых абонентов новые тарифы действуют сразу, а для действующих – при последующем возобновлении подписки.

Компания Apple сообщила клиентам об очередном повышении стоимости пакетов Apple One Family и Apple One Premier в ряде европейских государств.

Об этом сообщает MacRumors.

Изменения вступили в силу 5 октября

Для новых абонентов новые тарифы действуют сразу, а для действующих — при последующем возобновлении подписки.

План Apple One Family подорожал в следующих странах:

Бельгия;

Болгария;

Чехия;

Дания;

Венгрия;

Латвия;

Мальта;

Португалия;

Словакия;

Словения;

Испания;

Швейцария.

Пакет Apple One Premier стал дороже в трех странах:

Швейцария;

Испания;

Португалия.

В двух последних государствах оба пакета выросли в цене на 2 евро в месяц. В других странах повышение сопоставимо в местных валютах. Цена на базовый пакет Apple One Individual для всех стран остается неизменной.

Это уже по меньшей мере третье повышение стоимости Apple One в 2026 году. Ранее цены на Apple One Family и Apple One Premier росли в США, Австралии, Канаде, Великобритании и ряде других стран, в то время как пакет Individual подорожал в США, Бразилии, Чили и Мексике.