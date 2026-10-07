Apple повысила цены на подписки Apple One в ряде европейских стран

Для новых абонентов новые тарифы действуют сразу, а для действующих — при последующем возобновлении подписки.
План Apple One Family подорожал в следующих странах:
Бельгия;
Болгария;
Чехия;
Дания;
Венгрия;
Латвия;
Мальта;
Португалия;
Словакия;
Словения;
Испания;
Швейцария.
Пакет Apple One Premier стал дороже в трех странах:
Швейцария;
Испания;
Португалия.
В двух последних государствах оба пакета выросли в цене на 2 евро в месяц. В других странах повышение сопоставимо в местных валютах. Цена на базовый пакет Apple One Individual для всех стран остается неизменной.
Это уже по меньшей мере третье повышение стоимости Apple One в 2026 году. Ранее цены на Apple One Family и Apple One Premier росли в США, Австралии, Канаде, Великобритании и ряде других стран, в то время как пакет Individual подорожал в США, Бразилии, Чили и Мексике.
Напомним, что с 14 сентября 2026 года оформление Apple One в Украине (а также более чем в 100 других странах) закрыто для новых пользователей. Пакет остается активным только для тех, кто оформил его до даты и продолжает платить без перерывов. Важно, что в случае отмены подписки восстановить Apple One уже невозможно.