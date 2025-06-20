Midjourney представила свою первую ИИ-модель для создания видео — Finance.ua

Midjourney представила свою первую ИИ-модель для создания видео
Одна из самых популярных платформ генеративного искусства Midjourney представила свою первую ИИ-модель для создания видео. Новинка под названием V1 позволяет на основе одного изображения сгенерировать сразу несколько вариантов видео продолжительностью до 21 секунды.
Как сообщает TechCrunch, модель V1 уже доступна для пользователей Discord в веб-версии. Чтобы воспользоваться ею, нужно загрузить изображение или создать его через Midjourney, после чего система сгенерирует четыре пятисекундных ролика с разной анимацией. Видео можно продлить до 21 секунды, добавляя по 4 секунды каждый раз.
Модель имеет две опции: автоматическую — система сама выбирает, как анимировать картинку, и ручную — пользователь может описать желаемую анимацию текстом. Также доступны настройки уровня движения — от «low motion» до «high motion».
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Midjourney позиционирует V1 не как очередной инструмент для видео или рекламы, а как шаг к полной генерации открытых симуляций в реальном времени. Следующим этапом станет создание 3D-моделей и интерактивных сред.
В настоящее время V1 имеет ограничение: стоимость генерации видео в восемь раз выше, чем изображения. Базовая подписка стоит $10 в месяц, но для неограниченного видеогенерирования в медленном режиме Relax нужно иметь тариф от $60. В течение месяца компания планирует пересмотреть тарифную политику.
Запуск V1 состоялся на фоне громкого судебного иска против Midjourney со стороны Disney и Universal. Студии обвиняют стартап в том, что его изображения нарушают авторские права, в частности, на героев «Симпсонов» и «Звездных войн». Это еще раз поднимает вопрос о границах законного использования AI в творчестве.
V1 — ответ Midjourney на успех видеомоделей от OpenAI (Sora), Runway (Gen-4), Adobe (Firefly) и Google (Veo 3). В отличие от них, Midjourney остается верной своему творческому сообществу в Discord, ориентируясь на креатив, а не на коммерциализацию. Первые демо-видео имеют характерную «потустороннюю» эстетику, сделавшую бренд известным в мире искусственного творчества.
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