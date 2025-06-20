Midjourney представила свою первую ИИ-модель для создания видео — Finance.ua

Midjourney представила свою первую ИИ-модель для создания видео Сегодня 03:27 — Технологии&Авто

Midjourney представила свою первую ИИ-модель для создания видео

Одна из самых популярных платформ генеративного искусства Midjourney представила свою первую ИИ-модель для создания видео. Новинка под названием V1 позволяет на основе одного изображения сгенерировать сразу несколько вариантов видео продолжительностью до 21 секунды.

Как сообщает TechCrunch , модель V1 уже доступна для пользователей Discord в веб-версии. Чтобы воспользоваться ею, нужно загрузить изображение или создать его через Midjourney, после чего система сгенерирует четыре пятисекундных ролика с разной анимацией. Видео можно продлить до 21 секунды, добавляя по 4 секунды каждый раз.

Модель имеет две опции: автоматическую — система сама выбирает, как анимировать картинку, и ручную — пользователь может описать желаемую анимацию текстом. Также доступны настройки уровня движения — от «low motion» до «high motion».

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Midjourney позиционирует V1 не как очередной инструмент для видео или рекламы, а как шаг к полной генерации открытых симуляций в реальном времени. Следующим этапом станет создание 3D-моделей и интерактивных сред.

В настоящее время V1 имеет ограничение: стоимость генерации видео в восемь раз выше, чем изображения. Базовая подписка стоит $10 в месяц, но для неограниченного видеогенерирования в медленном режиме Relax нужно иметь тариф от $60. В течение месяца компания планирует пересмотреть тарифную политику.

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Запуск V1 состоялся на фоне громкого судебного иска против Midjourney со стороны Disney и Universal. Студии обвиняют стартап в том, что его изображения нарушают авторские права, в частности, на героев «Симпсонов» и «Звездных войн». Это еще раз поднимает вопрос о границах законного использования AI в творчестве.

V1 — ответ Midjourney на успех видеомоделей от OpenAI (Sora), Runway (Gen-4), Adobe (Firefly) и Google (Veo 3). В отличие от них, Midjourney остается верной своему творческому сообществу в Discord, ориентируясь на креатив, а не на коммерциализацию. Первые демо-видео имеют характерную «потустороннюю» эстетику, сделавшую бренд известным в мире искусственного творчества.

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