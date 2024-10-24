В Midjourney появится возможность редактирования изображений — Finance.ua

В Midjourney появится возможность редактирования изображений 24.10.2024, 00:23 — Технологии&Авто

В Midjourney появится возможность редактирования изображений

Компания Midjourney, известная своей популярной моделью генерации изображений на основе текста, готовит обновленный веб-инструмент, позволяющий пользователям редактировать изображения в Интернете с помощью искусственного интеллекта.

Генеральный директор Дэвид Хольц сообщил о планах внедрения функции редактора изображений на официальном сервере Discord Midjourney на прошлой неделе.

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Новый инструмент позволит пользователям скачивать любые изображения из сети и изменять их, используя современные технологии генеративного AI, такие как сети управления глубиной. По словам Хольца, редактор будет сохранять форму объектов, но будет перерисовывать текстуры, цвета и детали согласно текстовым инструкциям пользователя.

Однако введение таких мощных функций может привести к рискам неправомерного использования, включая создание дипфейков и нарушение авторских прав. В США на федеральном уровне пока нет законов, ограничивающих использование дипфейков, хотя некоторые штаты уже приняли соответствующее законодательство.

Чтобы минимизировать возможные злоупотребления, Midjourney сначала ограничит доступ к редактору определенной группы пользователей, пока компания работает над системами мониторинга. Хольц отметил, что компания пока не определилась с конкретными критериями для доступа и собирает мнения пользователей по этому вопросу.

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Midjourney уже сделала шаги по обеспечению прозрачности, приняв стандарты метаданных Digital Source Type от IPTC для обозначения изображений, созданных с помощью AI. Однако в этом отношении она отстает от таких компаний, как Adobe, которые используют более надежные технологии отслеживания редактирования изображений.

Напомним, что в августе этого года Midjourney запустил новый вебсайт, позволяющий пользователям генерировать изображения по текстовым подсказкам после простой регистрации. Различные планы подписки нейросети будут доступны по истечении бесплатного пробного периода.

iLenta По материалам:

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