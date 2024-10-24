В Midjourney появится возможность редактирования изображений — Finance.ua

В Midjourney появится возможность редактирования изображений
Компания Midjourney, известная своей популярной моделью генерации изображений на основе текста, готовит обновленный веб-инструмент, позволяющий пользователям редактировать изображения в Интернете с помощью искусственного интеллекта.
Генеральный директор Дэвид Хольц сообщил о планах внедрения функции редактора изображений на официальном сервере Discord Midjourney на прошлой неделе.
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Новый инструмент позволит пользователям скачивать любые изображения из сети и изменять их, используя современные технологии генеративного AI, такие как сети управления глубиной. По словам Хольца, редактор будет сохранять форму объектов, но будет перерисовывать текстуры, цвета и детали согласно текстовым инструкциям пользователя.
Однако введение таких мощных функций может привести к рискам неправомерного использования, включая создание дипфейков и нарушение авторских прав. В США на федеральном уровне пока нет законов, ограничивающих использование дипфейков, хотя некоторые штаты уже приняли соответствующее законодательство.
Чтобы минимизировать возможные злоупотребления, Midjourney сначала ограничит доступ к редактору определенной группы пользователей, пока компания работает над системами мониторинга. Хольц отметил, что компания пока не определилась с конкретными критериями для доступа и собирает мнения пользователей по этому вопросу.
Midjourney уже сделала шаги по обеспечению прозрачности, приняв стандарты метаданных Digital Source Type от IPTC для обозначения изображений, созданных с помощью AI. Однако в этом отношении она отстает от таких компаний, как Adobe, которые используют более надежные технологии отслеживания редактирования изображений.
Напомним, что в августе этого года Midjourney запустил новый вебсайт, позволяющий пользователям генерировать изображения по текстовым подсказкам после простой регистрации. Различные планы подписки нейросети будут доступны по истечении бесплатного пробного периода.
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