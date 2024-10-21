OpenAI выпустила программу ChatGPT для Windows — Finance.ua

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OpenAI выпустила программу ChatGPT для Windows

Технологии&Авто
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OpenAI выпустила программу ChatGPT для Windows
OpenAI выпустила программу ChatGPT для Windows
Через несколько месяцев после запуска ChatGPT для Mac OpenAI выпустила программу для ПК на Windows.
Как и версия программы для Mac, ChatGPT в Windows позволяет задавать вопросы чат-боту на основе искусственного интеллекта в специальном окне, которое можно держать открытым вместе с другими приложениями. Также можно настроить быстрый доступ к программе с помощью комбинации клавиш Alt+Space, сообщает OpenAI.
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Программа доступна в Microsoft Store и позволяет скачивать файлы и фотографии в ChatGPT. Есть доступ к предварительному просмотру модели OpenAI o1, способной «размышлять». Однако в приложении все еще отсутствуют некоторые возможности, как расширенный голосовой режим.
Только владельцы подписки ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu могут использовать приложение для Windows. OpenAI говорит, что планирует предоставить доступ всем позже в этом году.
По материалам:
НВ
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