OpenAI выпустила программу ChatGPT для Windows — Finance.ua

OpenAI выпустила программу ChatGPT для Windows Сегодня 00:34 — Технологии&Авто

OpenAI выпустила программу ChatGPT для Windows

Через несколько месяцев после запуска ChatGPT для Mac OpenAI выпустила программу для ПК на Windows.

Как и версия программы для Mac, ChatGPT в Windows позволяет задавать вопросы чат-боту на основе искусственного интеллекта в специальном окне, которое можно держать открытым вместе с другими приложениями. Также можно настроить быстрый доступ к программе с помощью комбинации клавиш Alt+Space, сообщает OpenAI

Читайте также OpenAI запускает инновационный инструмент Canvas для ChatGPT

Программа доступна в Microsoft Store и позволяет скачивать файлы и фотографии в ChatGPT. Есть доступ к предварительному просмотру модели OpenAI o1, способной «размышлять». Однако в приложении все еще отсутствуют некоторые возможности, как расширенный голосовой режим.

Только владельцы подписки ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu могут использовать приложение для Windows. OpenAI говорит, что планирует предоставить доступ всем позже в этом году.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.