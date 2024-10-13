OpenAI запускает инновационный инструмент Canvas для ChatGPT — Finance.ua

OpenAI запускает инновационный инструмент Canvas для ChatGPT Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

OpenAI запускает инновационный инструмент Canvas для ChatGPT

OpenAI предложила интересный инструмент Canvas, позволяющий пользователю и искусственному интеллекту вместе редактировать большие массивы текста или кода.

Об этом говорится в блоге OpenAI.

Как это работает

Canvas можно открыть при выборе модели или попросив ChatGPT развернуть его в процессе работы.

Когда режим полотна активен, запрос пользователя открывается в новом окне, отображая текст или код так, как в Google Документе или Word.

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Отсюда можно продолжать писать, как и в любом другом текстовом редакторе.

При этом есть возможность использовать ChatGPT для помощи всякий раз, когда такая потребность возникает. Для этого достаточно выделить слово, предложение или абзац и нажать «Спросить ChatGPT».

Для редактирования текста предложено пять функций, в том числе:

Автоматическое добавление эмодзи.

Проверка грамматики и ясности.

Регулировка сложности текста — от уровня детского сада до вуза.

Изменение длины текста — сокращение или расширение.

Предложения по исправлениям.

Для тех, кто работает с кодом, предлагается редактирование кода, добавление журналов, добавление комментариев, исправление ошибок и перенос на другой язык (JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ или PHP).

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Как говорится в блоге OpenAI, Canvas работает на основе модели GPT-4o.

Воспользоваться инструментом, находящимся в режиме тестирования бета, могут владельцы подписок ChatGPT Plus или Teams.

Для пользователей без подписки инструмент, как ожидается, будет развернут позже.

НВ По материалам:

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