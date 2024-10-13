OpenAI запускает инновационный инструмент Canvas для ChatGPT — Finance.ua

OpenAI запускает инновационный инструмент Canvas для ChatGPT
OpenAI предложила интересный инструмент Canvas, позволяющий пользователю и искусственному интеллекту вместе редактировать большие массивы текста или кода.
Об этом говорится в блоге OpenAI.
Как это работает
Canvas можно открыть при выборе модели или попросив ChatGPT развернуть его в процессе работы.
Когда режим полотна активен, запрос пользователя открывается в новом окне, отображая текст или код так, как в Google Документе или Word.
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Отсюда можно продолжать писать, как и в любом другом текстовом редакторе.
При этом есть возможность использовать ChatGPT для помощи всякий раз, когда такая потребность возникает. Для этого достаточно выделить слово, предложение или абзац и нажать «Спросить ChatGPT».
Для редактирования текста предложено пять функций, в том числе:
- Автоматическое добавление эмодзи.
- Проверка грамматики и ясности.
- Регулировка сложности текста — от уровня детского сада до вуза.
- Изменение длины текста — сокращение или расширение.
- Предложения по исправлениям.
Для тех, кто работает с кодом, предлагается редактирование кода, добавление журналов, добавление комментариев, исправление ошибок и перенос на другой язык (JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ или PHP).
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Как говорится в блоге OpenAI, Canvas работает на основе модели GPT-4o.
Воспользоваться инструментом, находящимся в режиме тестирования бета, могут владельцы подписок ChatGPT Plus или Teams.
Для пользователей без подписки инструмент, как ожидается, будет развернут позже.
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