ChatGPT научился притворяться мошенником — Finance.ua

ChatGPT научился притворяться мошенником Сегодня 06:06 — Финтех и Карты

Искусственный интеллект (ИИ) открывает перед нами безграничные возможности. Однако не все люди используют этот потенциал с благими намерениями.

Что известно

Преступники могут использовать ChatGPT для обмана во время голосовых вызовов, просто правильно формулируя команды. Исследователь безопасности показывает, как это работает с помощью iPhone. ИИ имитирует акцент выходцев из Индии и представляется Алексом, сотрудником крупной американской компании.

Во время разговора ИИ использует приемы социальной инженерии, пытаясь выведать номер банковской карты и запугивая собеседника вирусом. С такими возможностями легко совершить мошенничество.

Функция имитации акцента и эмоций стала доступна после выхода расширенной версии ChatGPT. Кроме того, ChatGPT научился имитировать разговор пьяного человека. Воспользоваться этим потенциалом могут все, кто оплатил подписку.

itechua По материалам:

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