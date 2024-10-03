ChatGPT научился притворяться мошенником — Finance.ua
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ChatGPT научился притворяться мошенником

Финтех и Карты
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Искусственный интеллект (ИИ) открывает перед нами безграничные возможности. Однако не все люди используют этот потенциал с благими намерениями.

Что известно

Преступники могут использовать ChatGPT для обмана во время голосовых вызовов, просто правильно формулируя команды. Исследователь безопасности показывает, как это работает с помощью iPhone. ИИ имитирует акцент выходцев из Индии и представляется Алексом, сотрудником крупной американской компании.
Во время разговора ИИ использует приемы социальной инженерии, пытаясь выведать номер банковской карты и запугивая собеседника вирусом. С такими возможностями легко совершить мошенничество.
Функция имитации акцента и эмоций стала доступна после выхода расширенной версии ChatGPT. Кроме того, ChatGPT научился имитировать разговор пьяного человека. Воспользоваться этим потенциалом могут все, кто оплатил подписку.
По материалам:
itechua
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