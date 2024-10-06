OpenAI планирует повысить цену на подписку ChatGPT — Finance.ua

OpenAI планирует повысить цену на подписку ChatGPT
OpenAI планирует значительно увеличить стоимость подписки на самый популярный ИИ-чатбот — ChatGPT — в течение следующих пяти лет.
Об этом сообщает The New York Times.
На сколько увеличится стоимость подписки
Согласно внутренним документам, к концу текущего года цена увеличится с $20 до $22 в месяц, а к 2029 году достигнет уже $44.
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Сейчас, как отмечает NY Times, доходы OpenAI значительно уступают расходам.
К примеру, за весь 2024 год компания намерена заработать $3.7 миллиарда, но ее убытки ожидаются на уровне $8.7 миллиарда, главным образом из-за затрат на зарплаты и инфраструктуру.
Основной рост OpenAI обеспечен популярностью ChatGPT — по состоянию на июнь чат-ботом пользовалось около 350 млн человек, что в 3,5 раза больше, чем в марте.
Компания также отмечает, что около 10 миллионов пользователей платят за подписку ChatGPT и компания планирует постепенно увеличивать ее стоимость, чтобы поддерживать рост доходов.
OpenAI также планирует к 2025 году завершить переход от некоммерческой к коммерческой модели, что позволит инвесторам получать более высокую прибыль, сделав компанию более привлекательной для новых спонсоров.
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