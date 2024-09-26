OpenAI обновляет голосового ассистента для подписчиков ChatGPT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI обновляет голосового ассистента для подписчиков ChatGPT

Технологии&Авто
0
OpenAI обновляет голосового ассистента для подписчиков ChatGPT
OpenAI обновляет голосового ассистента для подписчиков ChatGPT
OpenAI выпускает долгожданного нового голосового помощника, который будет доступен всем пользователям платных версий ChatGPT. Постепенное развертывание происходит спустя четыре месяца после того, как компания впервые представила эту функцию на мероприятии.
Расширенный голосовой режим (Advanced Voice Mode, или AVM) уже стал доступен пользователям, заплатившим за ChatGPT Plus, говорят в OpenAI.
OpenAI впервые представила свой AVM еще в мае, и он вызвал немало споров, поскольку голос помощника был очень похож на голос Скарлетт Йоханссон. Актриса даже угрожала компании судебным иском, поскольку раньше она уже отказала Сэму Альтману, который в прошлом году обращался к ней с предложением озвучить видео. Голос, используемый в демо-версии, все еще имеет сходство с голосом Йохансон.
Официально компания запустила AVM в июле, но она была доступна только для избранного количества подписчиков ChatGPT Plus. Поэтому новое объявление — это начало более широкого развертывания подписчиков и пользователей Team на этой неделе, тогда как пользователи Enterprise и Edu получат эту функцию на следующей неделе. Если у вас есть подписка ChatGPT, в приложении придет уведомление, когда AVM станет доступным.
В обновленном режиме будут доступны пять новых голосов: Arbor, Maple, Sol, Spruce и Vale. Таким образом, всего у пользователей будет девять голосов на выбор. Кроме того, режим предлагает другие дополнения. В разделе «Настройки» есть пункт «Пользовательские инструкции», где можно выбрать, как именно вы хотите, чтобы модель говорила. Это может быть четкое и медленное произношение или обращение к вам по определенному имени. Ассистент даже может выступать в роли интервьюера, если вы захотите потренироваться отвечать перед собеседованием.
OpenAI также утверждает, что новый голосовой режим имеет ряд улучшений, начиная от скорости разговора, плавности произношения и заканчивая разными акцентами. Более того, ассистент также может подстраиваться под тон разговора, чтобы звучать как другой человек.
По материалам:
root-nation
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.