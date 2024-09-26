OpenAI обновляет голосового ассистента для подписчиков ChatGPT — Finance.ua

OpenAI обновляет голосового ассистента для подписчиков ChatGPT 26.09.2024, 02:42 — Технологии&Авто

OpenAI обновляет голосового ассистента для подписчиков ChatGPT

OpenAI выпускает долгожданного нового голосового помощника, который будет доступен всем пользователям платных версий ChatGPT. Постепенное развертывание происходит спустя четыре месяца после того, как компания впервые представила эту функцию на мероприятии.

Расширенный голосовой режим (Advanced Voice Mode, или AVM) уже стал доступен пользователям, заплатившим за ChatGPT Plus, говорят в OpenAI.

OpenAI впервые представила свой AVM еще в мае, и он вызвал немало споров, поскольку голос помощника был очень похож на голос Скарлетт Йоханссон. Актриса даже угрожала компании судебным иском, поскольку раньше она уже отказала Сэму Альтману, который в прошлом году обращался к ней с предложением озвучить видео. Голос, используемый в демо-версии, все еще имеет сходство с голосом Йохансон.

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.



While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.



It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg — OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024

Официально компания запустила AVM в июле, но она была доступна только для избранного количества подписчиков ChatGPT Plus. Поэтому новое объявление — это начало более широкого развертывания подписчиков и пользователей Team на этой неделе, тогда как пользователи Enterprise и Edu получат эту функцию на следующей неделе. Если у вас есть подписка ChatGPT, в приложении придет уведомление, когда AVM станет доступным.

В обновленном режиме будут доступны пять новых голосов: Arbor, Maple, Sol, Spruce и Vale. Таким образом, всего у пользователей будет девять голосов на выбор. Кроме того, режим предлагает другие дополнения. В разделе «Настройки» есть пункт «Пользовательские инструкции», где можно выбрать, как именно вы хотите, чтобы модель говорила. Это может быть четкое и медленное произношение или обращение к вам по определенному имени. Ассистент даже может выступать в роли интервьюера, если вы захотите потренироваться отвечать перед собеседованием.

OpenAI также утверждает, что новый голосовой режим имеет ряд улучшений, начиная от скорости разговора, плавности произношения и заканчивая разными акцентами. Более того, ассистент также может подстраиваться под тон разговора, чтобы звучать как другой человек.

If you are a Plus or Team user, you will see a notification in the app when you have access to Advanced Voice. pic.twitter.com/65IRLxXBwq — OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024

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