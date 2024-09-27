Сэм Альтман планирует реструктуризировать OpenAI — Finance.ua

Сэм Альтман планирует реструктуризировать OpenAI 27.09.2024, 02:36 — Фондовый рынок

Сэм Альтман планирует реструктуризировать OpenAI

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман намерен провести реструктуризацию своего бизнеса. Он хочет отказаться от контроля со стороны некоммерческого совета.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор OpenAI уверен, что такие действия помогут сделать бизнес более привлекательным для инвесторов.

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Источники компании утверждают, что некоммерческая организация OpenAI продолжит существование и будет иметь миноритарную долю в коммерческой компании. Этот шаг также повлияет на методы управления рисками ИИ в новой структуре управления.

Cем Альтман может впервые получить долю в капитале коммерческой компании, рыночная стоимость которой после реструктуризации может возрасти до $150 млрд.

«Мы по-прежнему сосредоточены на создании ИИ, которое принесет пользу всем, и мы работаем с нашим советом директоров, чтобы обеспечить лучшие позиции для достижения успеха в нашей миссии. Некоммерческая организация является основой нашей миссии и будет существовать и далее», — заявили в OpenAI

Детали предлагаемой корпоративной структуры свидетельствуют о существенных изменениях в управлении. План все еще согласуется с юристами и акционерами, и сроки завершения реструктуризации остаются неопределенными.

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Реструктуризация происходит на фоне ряда изменений в руководстве многомиллиардного стартапа. Многолетний директор по технологиям OpenAI Мира Мурати внезапно объявила о своем увольнении из компании в среду, 25 сентября 2024 года. Грег Брокман, президент OpenAI, находится в отпуске.

Устранение некоммерческого контроля может сделать OpenAI более похожей на типичный стартап, который инвесторы в целом поддерживают, потому что они вложили в компанию миллиарды долларов.

Однако это также может вызвать беспокойство со стороны сообщества, занимающегося вопросами безопасности ИИ, относительно того, имеет ли лаборатория достаточный уровень управления, чтобы нести ответственность за свою деятельность.

Speka По материалам:

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