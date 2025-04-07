Midjourney выпустила новую ИИ-модель — Finance.ua

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Midjourney выпустила новую ИИ-модель

Технологии&Авто
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Midjourney выпустила новую ИИ-модель
Midjourney выпустила новую ИИ-модель
Midjourney выпустила альфа-версию своей новой ИИ-модели V7. Ей придется конкурировать с генератором изображений в ChatGPT, который стал вирусным благодаря своей способности создавать фотографии в стиле Ghibli. Это первый выпуск Midjourney с декабря 2023 года, когда была выпущена V6.
Чтобы использовать V7, сначала нужно оценить около 200 изображений, чтобы создать профиль «персонализации» Midjourney, если он не сделан раньше. Этот профиль настраивает модель в соответствии с вашими индивидуальными визуальными предпочтениями; V7 — первая модель Midjourney, в которой персонализация включена по умолчанию.
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«V7 — первая модель, в которой персонализация модели включена по умолчанию. Чтобы воспользоваться ею, нужно разблокировать персонализацию. Это займет около 5 минут. Вы можете включить/выключить ее в любое время. Мы считаем, что персонализация поднимает планку того, как хорошо мы можем интерпретировать то, что вы хотите и что вы считаете красивым», — объясняет Midjourney.
После выполнения этой задачи увидите версию V7, которую можно переключать, на вебсайте Midjourney и, если является участником сервера Discord Midjourney, в чат-боте Discord. В веб-приложении можно быстро выбрать модель из выпадающего меню рядом с меткой «версия».
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«V7 гораздо умнее с текстовыми подсказками, — заявил генеральный директор Midjourney Дэвид Хольц на Discord. — Подсказки по изображениям выглядят фантастически, качество изображения заметно выше благодаря красивым текстурам, а тела, руки и всевозможные объекты имеют значительно лучшую когерентность всех деталей».
V7 доступен в двух вариантах, Turbo и Relax — первый из которых дороже в использовании — и использует новый инструмент под названием Draft Mode, который рендерит изображения с 10-кратной скоростью и вдвое дешевле, чем в стандартном режиме. Черновики изображений более низкого качества, чем изображения в стандартном режиме, но их можно улучшить и повторно отобразить одним щелчком мыши, пишет TechCrunch.
По словам Хольца, некоторые возможности Midjourney пока недоступны для V7, в частности, увеличение масштаба изображения и ретекстурирование. По его словам, они появятся в ближайшем будущем — возможно, в течение двух месяцев.
По материалам:
dev.ua
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