Представлена ​​новая версия генератора изображений от ИИ Midjourney V6 — Finance.ua

Представлена ​​новая версия генератора изображений от ИИ Midjourney V6 Сегодня 06:39 — Технологии&Авто

Состоялся выход альфа-версии Midjourney V6 — генератора изображений на основе искусственного интеллекта.

Разработчики отмечают, что одними из самых заметных новшеств этой модели являются более реалистичные и детализированные фотографии, а также возможность создания текста. Генеральный директор компании Дэвид Хольц заявил, что Midjourney V6 на самом деле является «третьей моделью, которая будет обучена с нуля на ИИ-суперкластере компании», и на ее разработку ушло девять месяцев.

Подключение к обновленной нейросети не происходит автоматически. В чате Discord с ботом Midjourney нужно зайти в режим настроек командой «/settings» и затем в выпадающем верхнем меню выбрать «V6». Альтернативно, после каждого описания можно добавить опцию «-v 6». Дэвид Хольц также сказал, что новая модель лучше создает изображение из текста, включая длинные текстовые описания, и использует улучшенные всплывающие подсказки и механизмы редактирования.

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Также полностью был переработан механизм создания описаний в Midjourney: такие настройки как «фотореализм» или «4K» больше не работают. Разработчики рекомендуют быть более открытыми в формулировках того, что они хотят получить. К примеру, если пользователь хочет получить фотореалистическое изображение, рекомендуется использовать параметр «-style raw». Также необходимо выбрать желаемый баланс для параметра «-stylize», который по умолчанию равен «100». Чем меньше значение, тем более буквально модель воспринимает команду, а чем выше значение, тем эстетичнее изображение.

Руководитель Midjourney подчеркнул, что V6 было выпущено в среде альфа-тестирования, где его функционал может резко меняться с течением времени и зачастую без предварительного уведомления аудитории. Разработчики надеются, что с полным выпуском модели пользователи получат лучший опыт и более качественные изображения.

Однако в Midjourney V6 отсутствуют некоторые функции версии V5.2, включая масштабирование, но они также будут добавлены в будущих обновлениях.

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