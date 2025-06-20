Google інтегрує ШІ-модель Veo 3 в YouTube Shorts — Finance.ua

Google інтегрує ШІ-модель Veo 3 в YouTube Shorts Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Google інтегрує ШІ-модель Veo 3 в YouTube Shorts

YouTube готує революцію у сфері створення відео — цього разу не лише руками творців, а й завдяки ШІ. Google інтегрує свою нову модель Veo 3 безпосередньо у YouTube Shorts, дозволяючи створювати цілі відео просто через текстові підказки.

Про ці новації розповів генеральний директор YouTube Ніл Мохан під час виступу на фестивалі Cannes Lions.

ШІ-сцени для Shorts

Почалося все торік, коли Google запустив функцію Dream Screen — своєрідний цифровий «хромакей» на стероїдах. Вона дозволяє замінювати фон у відео на згенеровану картинку або навіть відеоряд. Але тепер усе серйозніше: в Shorts додадуть повноцінну генерацію відео за допомогою моделі Veo 3. Введіть текст — отримаєте мініфільм з візуальним рядом, звуковими ефектами та голосами персонажів. І все це без зйомок, акторів, мікрофонів та годин роботи монтажерів.

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Новинку обіцяють запустити вже цього літа — тож час почати готувати підказки у стилі «песик у скафандрі на Місяці читає вірші».

Для довідки: все, що зараз вміє Dream Screen, базується ще на старішій моделі Veo 2. Натомість Veo 3 значно потужніша, вона генерує не лише відеоряд, а й звуки, музику, голоси.

За словами Мохана, Shorts зараз щодня збирають у середньому 200 млрд переглядів. Враховуючи, що населення планети — трохи більше 8 мільярдів, цифра трохи вражає. Або тривожить.

Що далі

Генеральний директор YouTube також поділився прогнозом на наступні 20 років. За його словами, творці контенту перевинайдуть формати, поєднають жанри, стануть обличчями брендів, бізнесменами і, звісно, носіями візіонерського натхнення. А спільноти фанатів продовжать дивувати своїм впливом. У цьому всьому ШІ буде тим самим каталізатором, який розширює межі творчості і скорочує витрати на продакшн.

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