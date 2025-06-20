Midjourney представила свою першу ШІ-модель для створення відео — Finance.ua

Midjourney представила свою першу ШІ-модель для створення відео Сьогодні 03:27 — Технології&Авто

Midjourney представила свою першу ШІ-модель для створення відео

Одна з найпопулярніших платформ генеративного мистецтва Midjourney представила свою першу ШІ-модель для створення відео. Новинка під назвою V1 дозволяє на основі одного зображення згенерувати одразу кілька варіантів відео тривалістю до 21 секунди.

Як повідомляє TechCrunch , модель V1 вже доступна для користувачів Discord у вебверсії. Щоб скористатися нею, потрібно завантажити зображення або створити його через Midjourney, після чого система згенерує чотири п’ятисекундні ролики з різною анімацією. Відео можна подовжити до 21 секунди, додаючи по 4 секунди кожного разу.

Модель має дві опції: автоматичну — система сама обирає, як анімувати картинку, та ручну — користувач може описати бажану анімацію текстом. Також доступні налаштування рівня руху — від «low motion» до «high motion».

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Midjourney позиціонує V1 не як черговий інструмент для відео чи реклами, а як крок до повноцінної генерації відкритих симуляцій у реальному часі. Наступним етапом стане створення 3D-моделей та інтерактивних середовищ.

Наразі V1 має обмеження: вартість генерації відео у вісім разів вища, ніж зображення. Базова підписка коштує $10 на місяць, але для необмеженого відеогенерування у повільному режимі «Relax» потрібно мати тариф від $60. Упродовж місяця компанія планує переглянути тарифну політику.

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Запуск V1 відбувся на тлі гучного судового позову проти Midjourney з боку Disney та Universal. Студії звинувачують стартап у тому, що його зображення порушують авторські права, зокрема на героїв «Сімпсонів» та «Зоряних війн». Це вкотре порушує питання меж законного використання AI у творчості.

V1 — відповідь Midjourney на успіх відеомоделей від OpenAI (Sora), Runway (Gen-4), Adobe (Firefly) та Google (Veo 3). На відміну від них, Midjourney залишається вірною своїй творчій спільноті в Discord, орієнтуючись на креатив, а не на комерціалізацію. Перші демо-відео мають характерну «потойбічну» естетику, яка зробила бренд відомим у світі штучного мистецтва.

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