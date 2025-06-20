Midjourney представила свою першу ШІ-модель для створення відео — Finance.ua

Midjourney представила свою першу ШІ-модель для створення відео
Одна з найпопулярніших платформ генеративного мистецтва Midjourney представила свою першу ШІ-модель для створення відео. Новинка під назвою V1 дозволяє на основі одного зображення згенерувати одразу кілька варіантів відео тривалістю до 21 секунди.
Як повідомляє TechCrunch, модель V1 вже доступна для користувачів Discord у вебверсії. Щоб скористатися нею, потрібно завантажити зображення або створити його через Midjourney, після чого система згенерує чотири п’ятисекундні ролики з різною анімацією. Відео можна подовжити до 21 секунди, додаючи по 4 секунди кожного разу.
Модель має дві опції: автоматичну — система сама обирає, як анімувати картинку, та ручну — користувач може описати бажану анімацію текстом. Також доступні налаштування рівня руху — від «low motion» до «high motion».
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Midjourney позиціонує V1 не як черговий інструмент для відео чи реклами, а як крок до повноцінної генерації відкритих симуляцій у реальному часі. Наступним етапом стане створення 3D-моделей та інтерактивних середовищ.
Наразі V1 має обмеження: вартість генерації відео у вісім разів вища, ніж зображення. Базова підписка коштує $10 на місяць, але для необмеженого відеогенерування у повільному режимі «Relax» потрібно мати тариф від $60. Упродовж місяця компанія планує переглянути тарифну політику.
Запуск V1 відбувся на тлі гучного судового позову проти Midjourney з боку Disney та Universal. Студії звинувачують стартап у тому, що його зображення порушують авторські права, зокрема на героїв «Сімпсонів» та «Зоряних війн». Це вкотре порушує питання меж законного використання AI у творчості.
V1 — відповідь Midjourney на успіх відеомоделей від OpenAI (Sora), Runway (Gen-4), Adobe (Firefly) та Google (Veo 3). На відміну від них, Midjourney залишається вірною своїй творчій спільноті в Discord, орієнтуючись на креатив, а не на комерціалізацію. Перші демо-відео мають характерну «потойбічну» естетику, яка зробила бренд відомим у світі штучного мистецтва.
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