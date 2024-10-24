У Midjourney з’явиться можливість редагування зображень — Finance.ua

У Midjourney з’явиться можливість редагування зображень Сьогодні 00:23 — Технології&Авто

У Midjourney з’явиться можливість редагування зображень

Компанія Midjourney, відома своєю популярною моделлю генерації зображень на основі тексту, готує оновлений веб-інструмент, який дозволить користувачам редагувати зображення в Інтернеті за допомогою штучного інтелекту.

Генеральний директор Девід Хольц повідомив про плани впровадження функції редактора зображень на офіційному сервері Discord Midjourney минулого тижня.

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Новий інструмент дозволить користувачам завантажувати будь-які зображення з мережі та змінювати їх, використовуючи сучасні технології генеративного AI, такі як мережі управління глибиною. За словами Хольца, редактор зберігатиме форму об’єктів, але перемальовуватиме текстури, кольори та деталі відповідно до текстових вказівок користувача.

Однак запровадження таких потужних функцій може спричинити ризики неправомірного використання, включаючи створення дипфейків та порушення авторських прав. У США на федеральному рівні поки що немає законів, що обмежують використання дипфейків, хоча деякі штати вже ухвалили відповідне законодавство.

Щоб мінімізувати можливі зловживання, Midjourney спочатку обмежить доступ до редактора певної групи користувачів, поки компанія працює над системами моніторингу. Хольц зазначив, що компанія поки не визначилася з конкретними критеріями для доступу і збирає думки користувачів з цього питання.

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Midjourney вже зробила кроки для забезпечення прозорості, прийнявши стандарти метаданих Digital Source Type від IPTC для позначення зображень, створених за допомогою AI. Однак у цьому відношенні вона відстає від таких компаній, як Adobe, які використовують надійніші технології відстеження редагування зображень.

Нагадаємо, що в серпні цього року Midjourney запустив новий вебсайт, який дозволяє користувачам генерувати зображення за текстовими підказками після простої реєстрації. Різні плани передплати нейромережі будуть доступні після закінчення безкоштовного пробного періоду.

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