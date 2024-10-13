OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT — Finance.ua

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OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT

Технології&Авто
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OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT
OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT
OpenAI запропонувала цікавий інструмент Canvas, який дозволяє користувачу та штучному інтелекту разом редагувати великі масиви тексту чи коду.
Про це йдеться в блозі OpenAI.

Як це працює

Canvas можна відкрити під час вибору моделі чи попросивши ChatGPT розгорнути його в процесі роботи.
Коли режим полотна активний, запит користувача відкривається в новому вікні, відображаючи текст або код так, ніби в Google Документі або Word.
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Звідси можна продовжувати писати, як і в будь-якому іншому текстовому редакторі.
При цьому є можливість використовувати ChatGPT для допомоги щоразу, коли виникає така потреба. Для цього досить виділити слово, речення чи абзац, і натиснути «Запитати ChatGPT».
Для редагування тексту запропоновано п’ять функцій, зокрема:
  • Автоматичне додавання емодзі.
  • Перевірка граматики і ясності.
  • Регулювання складності тексту — від рівня дитячого садка до вищого навчального закладу.
  • Зміна довжини тексту — скорочення або розширення.
  • Пропозиції щодо виправлень.
Для тих, хто працює з кодом, пропонується редагування коду, додавання журналів, додавання коментарів, виправлення помилок та перенесення на іншу мову (JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ або PHP).
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Як йдеться в блозі OpenAI, наразі Canvas працює на основі моделі GPT-4o.
Скористатися інструментом, що перебуває в режимі бета-тестування, можуть власники підписок ChatGPT Plus або Teams.
Для користувачів без підписки інструмент, як очікується, буде розгорнуто пізніше.
За матеріалами:
НВ
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