OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT — Finance.ua

OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT
OpenAI запропонувала цікавий інструмент Canvas, який дозволяє користувачу та штучному інтелекту разом редагувати великі масиви тексту чи коду.
Про це йдеться в блозі OpenAI.
Як це працює
Canvas можна відкрити під час вибору моделі чи попросивши ChatGPT розгорнути його в процесі роботи.
Коли режим полотна активний, запит користувача відкривається в новому вікні, відображаючи текст або код так, ніби в Google Документі або Word.
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Звідси можна продовжувати писати, як і в будь-якому іншому текстовому редакторі.
При цьому є можливість використовувати ChatGPT для допомоги щоразу, коли виникає така потреба. Для цього досить виділити слово, речення чи абзац, і натиснути «Запитати ChatGPT».
Для редагування тексту запропоновано п’ять функцій, зокрема:
- Автоматичне додавання емодзі.
- Перевірка граматики і ясності.
- Регулювання складності тексту — від рівня дитячого садка до вищого навчального закладу.
- Зміна довжини тексту — скорочення або розширення.
- Пропозиції щодо виправлень.
Для тих, хто працює з кодом, пропонується редагування коду, додавання журналів, додавання коментарів, виправлення помилок та перенесення на іншу мову (JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ або PHP).
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Як йдеться в блозі OpenAI, наразі Canvas працює на основі моделі GPT-4o.
Скористатися інструментом, що перебуває в режимі бета-тестування, можуть власники підписок ChatGPT Plus або Teams.
Для користувачів без підписки інструмент, як очікується, буде розгорнуто пізніше.
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