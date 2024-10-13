OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT — Finance.ua

OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

OpenAI запускає інноваційний інструмент Canvas для ChatGPT

OpenAI запропонувала цікавий інструмент Canvas, який дозволяє користувачу та штучному інтелекту разом редагувати великі масиви тексту чи коду.

Про це йдеться в блозі OpenAI.

Як це працює

Canvas можна відкрити під час вибору моделі чи попросивши ChatGPT розгорнути його в процесі роботи.

Коли режим полотна активний, запит користувача відкривається в новому вікні, відображаючи текст або код так, ніби в Google Документі або Word.

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Звідси можна продовжувати писати, як і в будь-якому іншому текстовому редакторі.

При цьому є можливість використовувати ChatGPT для допомоги щоразу, коли виникає така потреба. Для цього досить виділити слово, речення чи абзац, і натиснути «Запитати ChatGPT».

Для редагування тексту запропоновано п’ять функцій, зокрема:

Автоматичне додавання емодзі.

Перевірка граматики і ясності.

Регулювання складності тексту — від рівня дитячого садка до вищого навчального закладу.

Зміна довжини тексту — скорочення або розширення.

Пропозиції щодо виправлень.

Для тих, хто працює з кодом, пропонується редагування коду, додавання журналів, додавання коментарів, виправлення помилок та перенесення на іншу мову (JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ або PHP).

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Як йдеться в блозі OpenAI, наразі Canvas працює на основі моделі GPT-4o.

Скористатися інструментом, що перебуває в режимі бета-тестування, можуть власники підписок ChatGPT Plus або Teams.

Для користувачів без підписки інструмент, як очікується, буде розгорнуто пізніше.

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