ChatGPT навчився прикидатися шахраєм Сьогодні 06:06 — Фінтех і Картки

Штучний інтелект (ШІ) відкриває перед нами безмежні можливості. Однак не всі люди використовують цей потенціал із добрими намірами.

Що відомо

Злочинці можуть використовувати ChatGPT для обману під час голосових викликів, просто правильно формулюючи команди. Дослідник безпеки показує, як це працює, використовуючи iPhone. ШІ імітує акцент вихідців з Індії та представляється Алексом, співробітником великої американської компанії.

Під час розмови ШІ використовує прийоми соціальної інженерії, намагаючись вивідати номер банківської картки та залякуючи співрозмовника вірусом. З такими можливостями легко здійснити шахрайство.

Функція імітації акценту та емоцій стала доступною після виходу розширеної версії ChatGPT. Крім того, ChatGPT навчився імітувати розмову п’яної людини. Скористатися цим потенціалом можуть усі, хто сплатив передплату.

itechua За матеріалами:

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