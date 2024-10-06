OpenAI планує підвищити ціну на підписку ChatGPT — Finance.ua

OpenAI планує підвищити ціну на підписку ChatGPT 06.10.2024, 00:16 — Фондовий ринок

OpenAI планує підвищити ціну на підписку ChatGPT

OpenAI планує значно збільшити вартість підписки на найпопулярніший ШІ-чатбот — ChatGPT — протягом наступних п’яти років.

Про це повідомляє The New York Times.

На скільки збільшиться вартість підписки

Згідно з внутрішніми документами, до кінця поточного року ціна збільшиться з $20 до $22 на місяць, а до 2029 року досягне вже $44.

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Зараз, як зазначає NY Times, доходи OpenAI значно поступаються витратам.

Наприклад, за весь 2024 рік компанія має намір заробити $3.7 мільярда, але її збитки очікуються на рівні $8.7 мільярда, головним чином через витрати на зарплати та інфраструктуру.

Основне зростання OpenAI забезпечено популярністю ChatGPT — станом на червень чат-ботом користувалося близько 350 млн осіб, що в 3,5 раза більше, ніж у березні.

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Компанія також зазначає, що близько 10 мільйонів користувачів платять за підписку ChatGPT, і компанія планує поступово збільшувати її вартість, щоб підтримувати зростання доходів.

OpenAI також планує до 2025 року завершити перехід від некомерційної до комерційної моделі, що дасть змогу інвесторам отримувати вищий прибуток, зробивши компанію привабливішою для нових спонсорів.

УНІАН За матеріалами:

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