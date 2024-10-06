OpenAI планує підвищити ціну на підписку ChatGPT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI планує підвищити ціну на підписку ChatGPT

Фондовий ринок
39
OpenAI планує підвищити ціну на підписку ChatGPT
OpenAI планує підвищити ціну на підписку ChatGPT
OpenAI планує значно збільшити вартість підписки на найпопулярніший ШІ-чатбот — ChatGPT — протягом наступних п’яти років.
Про це повідомляє The New York Times.

На скільки збільшиться вартість підписки

Згідно з внутрішніми документами, до кінця поточного року ціна збільшиться з $20 до $22 на місяць, а до 2029 року досягне вже $44.
Читайте також
Зараз, як зазначає NY Times, доходи OpenAI значно поступаються витратам.
Наприклад, за весь 2024 рік компанія має намір заробити $3.7 мільярда, але її збитки очікуються на рівні $8.7 мільярда, головним чином через витрати на зарплати та інфраструктуру.
Основне зростання OpenAI забезпечено популярністю ChatGPT — станом на червень чат-ботом користувалося близько 350 млн осіб, що в 3,5 раза більше, ніж у березні.
Читайте також
Компанія також зазначає, що близько 10 мільйонів користувачів платять за підписку ChatGPT, і компанія планує поступово збільшувати її вартість, щоб підтримувати зростання доходів.
OpenAI також планує до 2025 року завершити перехід від некомерційної до комерційної моделі, що дасть змогу інвесторам отримувати вищий прибуток, зробивши компанію привабливішою для нових спонсорів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.