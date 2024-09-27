Сем Альтман планує реструктуризувати OpenAI — Finance.ua

Сем Альтман планує реструктуризувати OpenAI
Гендиректор OpenAI Сем Альтман планує провести реструктуризацію свого бізнесу. Він хоче відмовитися від контролю з боку некомерційної ради.
Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор OpenAI упевнений, що такі дії допоможуть зробити бізнес більш привабливим для інвесторів.
Джерела у компанії стверджують, що некомерційна організація OpenAI продовжить існування та буде мати міноритарну частку в комерційній компанії. Цей крок також вплине на методи керування ризиками ШІ у новій структурі управління.
Cем Альтман може вперше отримати частку в капіталі комерційної компанії, ринкова вартість якої після реструктуризації може зрости до $150 млрд.
«Ми, як і раніше, зосереджені на створенні ШІ, який принесе користь усім, і ми працюємо з нашою радою директорів, щоб забезпечити найкращі позиції для досягнення успіху в нашій місії. Некомерційна організація є основою нашої місії і буде існувати й надалі», — заявили в OpenAI.
Деталі пропонованої корпоративної структури свідчать про значні зміни в управлінні. План все ще узгоджується з юристами та акціонерами, і терміни завершення реструктуризації залишаються невизначеними.
Реструктуризація відбувається на тлі низки змін у керівництві багатомільярдного стартапу. Багаторічний директор з технологій OpenAI Міра Мураті раптово оголосила про своє звільнення з компанії у середу, 25 вересня 2024 року. Грег Брокман, президент OpenAI, наразі перебуває у відпустці.
Усунення некомерційного контролю може зробити OpenAI більш схожою на типовий стартап, що інвестори загалом підтримують, бо вони вклали у компанію мільярди доларів.
Однак це також може викликати занепокоєння з боку спільноти, що займається питаннями безпеки ШІ, щодо того, чи має лабораторія достатній рівень управління, щоб нести відповідальність за свою діяльність.
Поділитися новиною