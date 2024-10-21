OpenAI випустила програму ChatGPT для Windows — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI випустила програму ChatGPT для Windows

Технології&Авто
297
OpenAI випустила програму ChatGPT для Windows
OpenAI випустила програму ChatGPT для Windows
Через кілька місяців після запуску ChatGPT для Mac OpenAI випустила програму для ПК на Windows.
Як і версія програми для Mac, ChatGPT у Windows дозволяє ставити запитання чат-боту на основі штучного інтелекту у спеціальному вікні, яке можна тримати відкритим разом із іншими програмами. Також можна налаштувати швидкий доступ до програми за допомогою комбінації клавіш Alt + Space, повідомляє OpenAI.
Читайте також
Програма доступна в Microsoft Store і дозволяє завантажувати файли та фотографії в ChatGPT. Є доступ до попереднього перегляду моделі OpenAI o1, здатної «міркувати». Проте у застосунку все ще відсутні деякі можливості, як розширений голосовий режим.
Наразі лише власники підписки ChatGPT Plus, Enterprise, Team і Edu можуть використовувати програму для Windows. OpenAI каже, що планує надати доступ всім пізніше цього року.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.