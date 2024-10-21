OpenAI випустила програму ChatGPT для Windows — Finance.ua

OpenAI випустила програму ChatGPT для Windows Сьогодні 00:34 — Технології&Авто

OpenAI випустила програму ChatGPT для Windows

Через кілька місяців після запуску ChatGPT для Mac OpenAI випустила програму для ПК на Windows.

Як і версія програми для Mac, ChatGPT у Windows дозволяє ставити запитання чат-боту на основі штучного інтелекту у спеціальному вікні, яке можна тримати відкритим разом із іншими програмами. Також можна налаштувати швидкий доступ до програми за допомогою комбінації клавіш Alt + Space, повідомляє OpenAI

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Програма доступна в Microsoft Store і дозволяє завантажувати файли та фотографії в ChatGPT. Є доступ до попереднього перегляду моделі OpenAI o1, здатної «міркувати». Проте у застосунку все ще відсутні деякі можливості, як розширений голосовий режим.

Наразі лише власники підписки ChatGPT Plus, Enterprise, Team і Edu можуть використовувати програму для Windows. OpenAI каже, що планує надати доступ всім пізніше цього року.

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