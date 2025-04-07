Midjourney випустила нову ШІ-модель — Finance.ua

Midjourney випустила нову ШІ-модель 07.04.2025, 00:53 — Технології&Авто

Midjourney випустила нову ШІ-модель

Midjourney випустила альфа-версію своєї нової ШІ-моделі V7. Їй доведеться конкурувати з генератором зображень в ChatGPT, який став вірусним завдяки своїй здатності створювати фотографії в стилі Ghibli. Це перший реліз Midjourney з грудня 2023 року, коли була випущена V6.

Щоб скористатися V7, спочатку потрібно оцінити близько 200 зображень, щоб створити профіль «персоналізації» Midjourney, якщо він не зроблений раніше. Цей профіль налаштовує модель відповідно до ваших індивідуальних візуальних уподобань; V7 — перша модель Midjourney, в якій персоналізація ввімкнена за замовчуванням.

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«V7 — перша модель, в якій персоналізація моделі ввімкнена за замовчуванням. Щоб скористатися нею, потрібно розблокувати персоналізацію. Це займе приблизно 5 хвилин. Ви можете увімкнути/вимкнути її в будь-який час. Ми вважаємо, що персоналізація піднімає планку того, наскільки добре ми можемо інтерпретувати те, що ви хочете і що ви вважаєте красивим», — пояснює Midjourney.

Після того, як виконаєте це завдання, побачите версію V7, яку можна перемикати, на вебсайті Midjourney і, якщо є учасником сервера Discord Midjourney, у чат-боті Discord. У вебдодатку можна швидко вибрати модель з випадаючого меню поруч з міткою «версія».

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«V7 набагато розумніший з текстовими підказками, — заявив генеральний директор Midjourney Девід Хольц на Discord. — Підказки щодо зображень виглядають фантастично, якість зображення помітно вища завдяки красивим текстурам, а тіла, руки та всілякі об’єкти мають значно кращу когерентність усіх деталей».

V7 доступний у двох варіантах, Turbo та Relax — перший з яких дорожчий у використанні — і використовує новий інструмент під назвою Draft Mode, який рендерить зображення з 10-кратною швидкістю та вдвічі дешевше, ніж у стандартному режимі. Чернетки зображень нижчої якості, ніж зображення у стандартному режимі, але їх можна покращити та повторно відобразити одним клацанням миші, пише TechCrunch.

За словами Хольца, деякі можливості Midjourney поки що недоступні для V7, зокрема, збільшення масштабу зображення та ретекстурування. За його словами, вони з’являться в найближчому майбутньому — можливо, протягом двох місяців.

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