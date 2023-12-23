Представлено нову версію генератора зображень від ШІ Midjourney V6 — Finance.ua

Представлено нову версію генератора зображень від ШІ Midjourney V6 Сьогодні 06:39 — Технології&Авто

Відбувся вихід альфа-версії Midjourney V6 — генератора зображень на основі штучного інтелекту.

Розробники зазначають, що одними з найпомітніших нововведень цієї моделі є більш реалістичні та деталізовані фотографії, а також можливість генерації тексту. Генеральний директор компанії Девід Хольц заявив, що Midjourney V6 насправді є «третьою моделлю, яка буде навчена з нуля на ШІ-суперкластері компанії», і на її розробку пішло дев’ять місяців.

Підключення до оновленої нейромережі не відбувається автоматично. У чаті Discord з ботом Midjourney потрібно зайти в режим налаштувань командою «/settings» і потім у верхньому меню, що випадає, вибрати «V6». Альтернативно, після кожного опису зображення можна додати опцію «-v 6». Девід Хольц також сказав, що нова модель краще створює зображення з тексту, включно з довгими текстовими описами, і використовує поліпшені спливаючі підказки та механізми редагування.

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Також повністю було перероблено механізм створення описів зображень у Midjourney: такі налаштування як «фотореалізм» або «4K» більше не працюють. Розробники рекомендують бути відкритішими у формулюваннях того, що вони хочуть отримати. Наприклад, якщо користувач хоче отримати фотореалістичне зображення, рекомендується використовувати параметр «-style raw». Також необхідно вибрати бажаний баланс для параметра «-stylize», який за замовчуванням дорівнює «100». Що менше значення, то більш буквально модель сприймає команду, а що вище значення, то естетичніше зображення.

Керівник Midjourney підкреслив, що V6 було випущено в середовищі альфа-тестування, де його функціонал може різко змінюватися з плином часу і часто без попереднього повідомлення аудиторії. Розробники сподіваються, що з повним випуском моделі користувачі отримають кращий досвід і якісніші зображення.

Однак наразі в Midjourney V6 відсутні деякі функції версії V5.2, включно з масштабуванням, але вони також будуть додані в майбутніх оновленнях.

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