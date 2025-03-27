Google представляет новую модель Gemini, заявляя, что она умнее GhatGPT и DeepSeek — Finance.ua

Google представляет новую модель Gemini, заявляя, что она умнее GhatGPT и DeepSeek 27.03.2025, 00:14 — Технологии&Авто

Во вторник компания Google представила новое семейство моделей искусственного интеллекта Gemini 2.5, которые делают паузу, чтобы «подумать», прежде чем ответить на вопросы. Мультимодальная Gemini 2.5 Pro Experimental, как утверждает компания, является самой интеллектуальной на сегодняшний день.

Gemini 2.5 Pro Experimental уже доступна на платформе для разработчиков Google AI Studio, а также в приложении Gemini для подписчиков тарифного плана Gemini Advanced стоимостью 20 долларов в месяц. В будущем, как заявляет Google, все новые модели ИИ будут иметь встроенные возможности рассуждения.

С тех пор как в сентябре 2024 г. OpenAI запустила первую модель рассуждений ИИ o1, технологическая индустрия соревновалась, чтобы сравниться или превзойти возможности этой модели в своих разработках. Сегодня Anthropic, DeepSeek, Google и xAI имеют модели рассуждений, которые используют дополнительную вычислительную мощность и время для проверки фактов и рассуждений над проблемами перед тем, как ответить.

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Методы рассуждений помогли моделям ИИ достичь новых высот в решении математических и кодировочных задач. Многие в мире технологий считают, что модели рассуждений станут ключевым компонентом ИИ-агентов — автономных систем, способных выполнять задачи практически без вмешательства человека. Однако эти модели также и более дорогие.

Google по-прежнему экспериментировал с моделями рассуждений ИИ, выпустив в декабре «мыслящую» версию Gemini. Но Gemini 2.5 — это самая серьезная попытка компании превзойти модели OpenAI серии «o».

Разработчики утверждают, что Gemini 2.5 Pro превосходит предыдущие передовые модели ИИ, а также некоторые из ведущих конкурирующих моделей ИИ по нескольким показателям. В частности, компания говорит, что разработала Gemini 2.5 для создания визуально привлекательных веб-приложений и приложений с агентным кодированием.

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«Gemini 2.5 — это модель мышления, разработанная для решения все более сложных задач. Наша первая модель 2.5, Gemini 2.5 Pro Experimental, опережает общепринятые бенчмарки со значительным отрывом и демонстрирует сильные рассуждения и возможности кода», — говорится в заявлении компании.

В тесте Aider Polyglot, измеряющем возможность редактирования кода, Gemini 2.5 Pro набрал 68,6%, опередив лучшие модели искусственного интеллекта от OpenAI, Anthropic и китайской лаборатории DeepSeek.

В другом тесте, измеряющем возможности разработчиков программного обеспечения, SWE-bench Verified, Gemini 2.5 Pro набрал 63,8%, опередив o3-mini от OpenAI и R1 от DeepSeek, но отстает от Claude 3.7 Sonnet компании Anthropic, набравшего 70,3%.

На так называемом «последнем экзамене человечества», мультимодальном тесте, состоящем из тысяч различных вопросов по математике, гуманитарным и естественным наукам, Gemini 2.5 Pro набрал 18,8%, что является лучшим результатом, чем у большинства конкурирующих флагманских моделей.

Gemini 2.5 Pro Experimental также лидирует в математических тестах и ​​тестах генерации кода AIME 2025 и LiveCodeBench v5. Компания утверждает, что 2.5 представляет собой «большой скачок» в производительности кодирования по сравнению с предыдущей версией.

Модель Google принимает запросы с помощью текста, аудио, видео и изображений, но выдает результат только текстом. Ее знания обрываются в январе 2025 года.

Google заявляет, что Gemini 2.5 Pro поставляется с контекстным окном в 1 миллион токенов, что означает, что ИИ-модель может воспринимать примерно 750 000 слов за один проход. Это больше, чем вся серия книг «Властелин колец». В скором времени Gemini 2.5 Pro будет поддерживать вдвое большую длину входящих данных — 2 миллиона токенов.

Google не обнародовал цены на API для Gemini 2.5 Pro. Компания говорит, что предоставит больше информации в ближайшие недели.

Телеканал 24 По материалам:

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