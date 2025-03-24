Gemini Live получил функции распознавания видео в реальном времени — Finance.ua

Gemini Live получил функции распознавания видео в реальном времени Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Gemini Live получил функции распознавания видео в реальном времени

Компания Google начала внедрять новые функции искусственного интеллекта в Gemini Live, которые позволят чат-боту видеть через камеру смартфона и отвечать на вопросы.

Об этом пишет The Verge.

Google впервые представила эти функции почти год назад на конференции I/O, где они получили название Project Astra. Ожидается, что компания применит эту технологию в своих будущих смарточках.

Пользователь Reddit сообщил, что функция Share screen with Live появилась на его телефоне Xiaomi, и опубликовал видео, которое демонстрирует, как Gemini читает с экрана. Известно, что нововведение доступно только подписчикам Google One AI.

Еще одна полезная функция Project Astra — распознавание объектов в реальном времени с камеры смартфона. Пользователи смогут в реальном времени задавать чат-боту вопросы относительно того или иного предмета и получать экспертные советы.

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