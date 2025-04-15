Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome — Finance.ua
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Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome

Технологии&Авто
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Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome
Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome
Компания Google уволила сотни сотрудников из своего подразделения платформ и устройств, отвечающего за ключевые продукты, включая программное обеспечение для Android, смартфоны Pixel и браузер Chrome.
Об этом сообщает издание The Information.
Сокращения произошли после программы добровольного увольнения, предложенной работникам в январе.
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Этот шаг является частью текущей реструктуризации, которая началась в прошлом году, когда Google объединила свои команды Android и Chrome в группу Pixel and Devices, которую возглавил исполнительный директор компании Рик Остерлох. К моменту слияния объединенное подразделение насчитывало более 20 000 сотрудников.
Представитель Google подтвердил информацию об увольнении, заявив, что реструктуризация направлена ​​на повышение эффективности и гибкости в команде платформ и устройств.
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«После объединения команд платформ и устройств в прошлом году мы сосредоточились на том, чтобы стать более гибкими и работать более эффективно. Это охватывало сокращение некоторых рабочих мест в дополнение к программе добровольного увольнения, которую мы предложили в январе», — сказал представитель компании. В то же время компания также отметила, что наем работников продолжается как в США, так и во всем мире.
В декабре Google сообщила о сокращении руководителей на 10%, чтобы повысить эффективность. В феврале компания сократила около 100 сотрудников в облачном подразделении.
По материалам:
dev.ua
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