Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome — Finance.ua

Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome Сегодня 05:45 — Технологии&Авто

Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome

Компания Google уволила сотни сотрудников из своего подразделения платформ и устройств, отвечающего за ключевые продукты, включая программное обеспечение для Android, смартфоны Pixel и браузер Chrome.

Об этом сообщает издание The Information.

Сокращения произошли после программы добровольного увольнения, предложенной работникам в январе.

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Этот шаг является частью текущей реструктуризации, которая началась в прошлом году, когда Google объединила свои команды Android и Chrome в группу Pixel and Devices, которую возглавил исполнительный директор компании Рик Остерлох. К моменту слияния объединенное подразделение насчитывало более 20 000 сотрудников.

Представитель Google подтвердил информацию об увольнении, заявив, что реструктуризация направлена ​​на повышение эффективности и гибкости в команде платформ и устройств.

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«После объединения команд платформ и устройств в прошлом году мы сосредоточились на том, чтобы стать более гибкими и работать более эффективно. Это охватывало сокращение некоторых рабочих мест в дополнение к программе добровольного увольнения, которую мы предложили в январе», — сказал представитель компании. В то же время компания также отметила, что наем работников продолжается как в США, так и во всем мире.

В декабре Google сообщила о сокращении руководителей на 10%, чтобы повысить эффективность. В феврале компания сократила около 100 сотрудников в облачном подразделении.

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