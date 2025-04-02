Google интегрирует Gemini в Chrome для упрощения просмотра — Finance.ua
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Google интегрирует Gemini в Chrome для упрощения просмотра

Технологии&Авто
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Google интегрирует Gemini в Chrome для упрощения просмотра
Google интегрирует Gemini в Chrome для упрощения просмотра
Google планирует интегрировать свой искусственный интеллект Gemini непосредственно в браузер Chrome, что улучшит взаимодействие пользователей с веб-страницами, сообщает Digital Trends.
Недавно обнаруженный код подтверждает, что Google работает над интеграцией своего AI-ассистента Gemini в боковую панель браузера Chrome. Эта функция напоминает Copilot от Microsoft Edge и имеет целью упростить взаимодействие пользователей с браузером.
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Ранее сообщалось, что Google тестирует добавление кнопки Gemini в верхней части браузера в последней версии Chrome Canary, что позволит быстрый доступ к AI-ассистенту. Кроме того, компания работает над виджетом Gemini, который может быть настроен пользователями.
Интеграция Gemini в Chrome позволит пользователям получать ответы на вопросы, создавать изображения и генерировать итоги непосредственно через браузер, используя команду @gemini в адресной строке. Это расширит функциональность Chrome и сделает просмотр более удобным и эффективным.
Хотя точная дата публичного релиза этой функции пока неизвестна, ожидается, что она станет доступна всем пользователям Chrome в ближайшее время.
По материалам:
double.news
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